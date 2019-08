"Od początku roku osiągnęliśmy poziom sprzedaży na poziomie 5,2 mld zł" - powiedział w środę PAP Cieślik.

Przypomniał, że w ubiegłym roku TS uzyskał ponad 6 mld zł ze sprzedaży wszystkich oferowanych przez spółkę produktów.

Spółka na środowej konferencji prasowej poinformowała o wynikach kasyna internetowego Total Casino. Na początku grudnia 2018 r. Totalizator Sportowy ogłosił wejście spółki na rynek e-commerce. Jednym z uruchomionych w tym czasie platform online było jedyne legalne kasyno internetowe - Total Casino.

"Wdrożenie kasyna internetowego było ogromnym wyzwaniem oraz ważnym krokiem w realizacji planów Totalizatora Sportowego związanych z wejściem w nowe obszary rynku. Po kilku miesiącach działalności w tym segmencie widzimy, że zarówno zainteresowanie graczy, jak i wyniki finansowe, w tym wpływy do budżetu państwa, nie tylko spełniły nasze oczekiwania, ale są lepsze niż zakładaliśmy" - powiedział na konferencji Cieślik.

Poinformował, że od grudnia 2018 roku, dzięki działalności legalnego kasyna internetowego w Polsce, Totalizator Sportowy przekazał do budżetu państwa ponad 48 mln zł. Suma wniesionych stawek w tym okresie przekroczyła 2,3 mld zł, a ponad 2,2 mld zł wróciło do graczy w postaci wygranych, od których nie muszą płacić podatku.

"Wartości, czyli 2 mld 300 mln zł, które po ośmiu miesiącach wygenerował Total Casino, przekroczyły bardzo mocno nasze oczekiwania. Co powoduje, że z kanału sprzedaży on-line uzyskujemy poziom 40 proc. sprzedaży" - powiedział.

Platforma oferuje ponad 100 tytułów, możliwość gry przez aplikację mobilną oraz różnorodne metody płatności. W tej chwili kasyno internetowe Totalizatora Sportowego ma ponad 64 tys. klientów.

Z danych spółki wynika, że klientami kasyna internetowego są przede wszystkim osoby, które miały już wcześniej do czynienia z tym segmentem rynku. Większość stanowią mężczyźni i ludzie młodzi. Średni depozyt gracza to 120 zł, a średnia wypłata to ponad 526 zł.

Prezes przekazał, że spółka rozwija sieć naziemną tradycyjną, jak i nowe obszary, co będzie powodować też wzrosty sprzedażowe. "Będziemy dbali o to, żeby przekroczyć ten trend rynkowy, w którym świat on-line jest na poziomie 11-12 proc. Będziemy chcieli być przynajmniej parę kroków do przodu" - powiedział PAP Cieślik. Dodał, że spółka w ciągu dwóch lat przewiduje podwojenie wyniku sprzedażowego.

TS rozpoczął realizację wdrożenia kasyna internetowego po nowelizacji ustawy o grach hazardowych, która spowodowała objęcie tego obszaru rynku monopolem państwa. W tym celu spółka nawiązała współpracę z konsorcjum Playtech Services oraz Playtech Software. W ofercie Total Casino znajduję się kilkadziesiąt gier, w tym m.in. karciane i ruletka.

Totalizator Sportowy, właściciel marki LOTTO, jest spółką Skarbu Państwa.

