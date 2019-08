PGNiG spodziewa się, że ceny gazu pozostaną niskie



Warszawa, 22.08.2019 (ISBnews) - Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) spodziewa się, że niski poziom cen gazu ziemnego " jeszcze trochę potrwa", poinformował wiceprezes Maciej Woźniak.

"Jeśli chodzi o ceny gazu, to dołują i spodziewamy się, że to jeszcze trochę potrwa. To jest niekorzystne dla spółki, bo nasze koszty pozyskania gazu są oparte na indeksach ropy naftowej, a nasze ceny sprzedaży są oparte na indeksach rynkowych" - powiedział Maciej Woźniak podczas konferencji prasowej.

Wcześniej prezes Piotr Woźniak mówił, że PGNiG zakłada kontynuację trendu wyższych cen ropy niż gazu.

PGNiG jest obecne na warszawskiej giełdzie od 2005 r. Grupa zajmuje się wydobyciem gazu ziemnego i ropy naftowej w kraju, importem gazu ziemnego do Polski, magazynowaniem gazu w podziemnych magazynach gazu, dystrybucją paliw gazowych, a także zagospodarowaniem złóż gazu ziemnego i ropy naftowej w kraju i za granicą oraz świadczeniem usług geologicznych, geofizycznych i poszukiwawczych w Polsce i za granicą. Skonsolidowane przychody wyniosły 41,2 mld zł w 2018 r.

(ISBnews)