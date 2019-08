O kampanii ratusz poinformował we wtorek w komunikacie prasowym.

"Ze względu na duży wpływ elektrycznych hulajnóg na codzienne funkcjonowanie miasta, w oczekiwaniu na wejście w życie przepisów regulujących status tych urządzeń, Warszawa przygotowała kampanię, zwracającą uwagę i przekonywującą mieszkańców do ostrożnej jazdy, uważania na pieszych i pozostawiania urządzeń w bezpiecznych miejscach" - czytamy.

"Chcemy uświadomić mieszkańców naszego miasta o zagrożeniach, jakie wynikają z brawurowego korzystania z tego nowego, mechanicznego środka transportu. Wspólnie musimy zadbać o porządek w przestrzeni publicznej oraz bezpieczeństwo własne i innych uczestników ruchu – pieszych, rowerzystów czy kierowców" - podkreślił wiceprezydent Warszawy Robert Soszyński.

Ratusz zwraca uwagę m.in. na "beztroski sposób" korzystania z hulajnóg. "Znaczna prędkość, jaką mogą osiągnąć hulajnogi, stanowi poważne zagrożenie dla pieszych. Ponadto, użytkownicy stwarzają niebezpieczeństwo dla samych siebie, poruszając się bez kasku czy zabierając ze sobą drugiego pasażera" - przestrzega miasto.

O podstawowych zasadach korzystania z hulajnogi ratusz przypomina w spocie. Korzystający z tych urządzeń powinni uważać na pieszych, dostosować prędkość do warunków i trzymać obie stopy na hulajnodze. Hulajnogę należy zostawiać w miejscu ogólnodostępnym, w którym nie będzie przeszkadzała i stwarzała zagrożenia. Poza tym jeżdżący na hulajnogach powinni ostrożnie przekraczać jezdnię, korzystać z urządzeń pojedynczo i nie używać ich po spożyciu alkoholu.

Ratusz podkreślił, że hulajnogi nie są własnością miasta, więc ich udostępnianie, porządkowanie, serwisowanie i usuwanie jest zadaniem operatorów. To do nich lub do Miejskiego Centrum Kontaktu (numer tel. 19115) należy zgłaszać przypadki pozostawiania pojazdów w sposób utrudniający korzystanie z drogi. W zgłoszeniu warto przekazać informację, do którego operatora należy pojazd.

Nowe regulacje dotyczące hulajnóg zawarto w projekcie nowelizacji ustawy Prawo o ruchu drogowym opublikowanym przez Ministerstwo Infrastruktury na początku sierpnia. Wynika z niego, że hulajnogi elektryczne mają być traktowane jak rowery. Będzie można nimi jeździć po chodnikach tylko wtedy, gdy nie ma ścieżki rowerowej. Będą musiały ustępować pieszym, a ich dopuszczalna prędkość nie będzie mogła przekroczyć 25 km/h.

