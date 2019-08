MF: w przyszłym roku dochody z VAT wyniosą ponad 200 mld zł

Źródło: PAP

W 2020 roku dochody z VAT wyniosą ponad 200 mld 150 mln zł, główne stawki pozostaną na obecnym poziomie - wynika z uzasadnienia do projektu przyszłorocznego budżetu, przesłanego do konsultacji do Rady Dialogu Społecznego.