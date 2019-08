Notowania srebra rosną dynamiczniej niż złota, najwyższe od ponad 2 lat



Warszawa, 29.08.2019 (ISBnews/ Superfund TFI) - W tym tygodniu na rynkach surowcowych pojawiło się więcej optymizmu. W górę odbiły notowania ropy naftowej czy miedzi, natomiast strona popytowa niezmiennie dominuje na rynkach metali szlachetnych. To właśnie ta ostatnia grupa surowców wzbudza obecnie wiele emocji, nie tylko za sprawą jej najpopularniejszego składnika, czyli złota, lecz także za sprawą sytuacji na rynku srebra.

Oba kruszce w ostatnim czasie kontynuowały wzrosty, jednak na wykresie srebra były one znacznie bardziej dynamiczne niż na notowaniach złota. Cena złota w tym tygodniu pnie się w górę dość powoli, na razie nadal nieznacznie przekraczając poziom 1550 USD za uncję i notując również spadkowe sesje. Co innego notowania srebra: tam zwyżki trwają w najlepsze, a bieżąca sesja ma szansę być już piątym dniem zwyżek z kolei. Notowania srebra sięgają już okolic 18,40-18,50 USD za uncję, co jest nie tylko maksimum w bieżącym roku, ale także najwyższym poziomem od kwietnia 2017 roku, a więc od ponad dwóch lat.

Dynamiczna zwyżka notowań srebra jest wyrazem siły strony popytowej na tym rynku, która przez kilka ostatnich lat pozostawała pod znacznie większą presją niż byki na rynku złota. Jeszcze w pierwszej połowie tego roku pojawiało się wiele głosów wśród inwestorów i analityków, twierdzących, że srebro jest niedocenianym aktywem, którego wartość musi w końcu zacząć nadrabiać dystans w relacji do złota. Obecne wydarzenia wydają się potwierdzać ten scenariusz.

Jednak dynamiczne zwyżki notowań srebra budzą także wiele pytań. Na ogół gwałtowne wzrosty cen tego kruszcu, zwłaszcza towarzyszące mniejszym wzrostom notowań złota, są wyrazem pewnego przesilenia na rynkach metali szlachetnych. Pojawiają się one najczęściej w momentach końcówki hossy lub końca jakiegoś dłuższego wzrostowego ruchu. Z tej przyczyny zaczęły pojawiać się na rynku srebra także ostrożniejsze głosy, przypominające, że po tak dużych zwyżkach, korekta może być równie dynamiczna.

Paweł Grubiak - prezes zarządu, doradca inwestycyjny w Superfund TFI

(ISBnews/ Superfund TFI)