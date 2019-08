J.W. Construction miał 1,4 mln zł zysku netto, 5,45 mln zł zysku EBIT w I półr.



Warszawa, 30.08.2019 (ISBnews) - J.W. Construction Holding odnotował 1,4 mln zł skonsolidowanego zysku netto w I-II kw. 2019 r. wobec 21,43 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 5,45 mln zł wobec 24,67 mln zł straty rok wcześniej.



Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 172,08 mln zł w I-II kw. 2019 r. wobec 89,75 mln zł rok wcześniej.

W okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2019 r. spółka przekazała i rozpoznała w przychodach 380 lokali. Lokale będące w ofercie do rozpoznania w wyniku w kolejnych kwartałach, na inwestycjach realizowanych oraz na projektach zakończonych, to łącznie 3 782 sztuki, w tym 2 442 to lokale sprzedane, ale jeszcze nieprzekazane klientom, a 1 340 to lokale będące w ofercie do sprzedaży, wymieniono w raporcie.

Liczba zawartych, przez wszystkie spółki z grupy kapitałowej emitenta, w I półroczu 2019 r. umów deweloperskich, przedwstępnych umów sprzedaży (tzn. dotyczących zakończonych inwestycji, umów z innymi podmiotami niż klienci indywidualni oraz lokali usługowych) oraz płatnych rezerwacji równa była 488 sztuk, podano także.

W I półroczu 2019 roku Grupa realizowała 12 inwestycji mieszkaniowych i komercyjnych na łączną liczbę 3 782 lokali (w tym: aparthotele i domy szeregowe) o powierzchni ponad 177 tys. m2.

W pierwszym półroczu 2019 r. ukończono inwestycje na łącznie 1 180 lokali.



W ujęciu jednostkowym zysk netto w I-II kw. 2019 r. wyniósł 3,81 mln zł wobec 19,11 mln zł straty rok wcześniej.

J.W. Construction Holding to jeden z największych polskich deweloperów mieszkaniowych i generalny wykonawca większości własnych inwestycji. Aktywny także na rynku nieruchomości komercyjnych i luksusowych oraz inwestor realizujący projekty biurowe i handlowe. JWCH jest notowany na GPW od 2007 r.

(ISBnews)