Spotkanie w Krynicy to największe wydarzenie skupiające polityków i przedsiębiorców z naszej części Europy. Dlatego używa się określenia „Davos Wschodu”. Krynica pełni w regionie taką funkcję jak coroczne spotkania światowych liderów polityki i biznesu w szwajcarskich Alpach. Organizatorzy Forum Ekonomicznego wolą mówić, że to jedyne miejsce w Europie, gdzie w tak licznym gronie Wschód spotyka się z Zachodem.



Na krynickim deptaku od lat goszczą osoby będące bohaterami najważniejszych wydarzeń w regionie. Na forum głos zabierały takie osoby jak jeden z liderów pomarańczowej rewolucji na Ukrainie Wiktor Juszczenko czy broniący Gruzji przed rosyjską ekspansją Michaił Saakaszwili. W 2018 r. nagrodę Człowieka Roku otrzymał premier Litwy Saulius Skvernelis, kluczowa postać dla polskich inwestycji energetycznych w tym kraju i sytuacji polskiej mniejszości na Litwie. – Jako szef rządu i jako człowiek uczynię wszystko, żeby stosunki między Polską i Litwą były ciepłe, przyjazne i strategiczne – mówił podczas odbierania nagrody.



W tym roku rozmowy o losach regionu również będą istotnym punktem krynickich dyskusji. Obecność potwierdzili już wicepremierzy Bułgarii i Węgier oraz prezes giełdy w Pradze. Nie zabraknie tematu integracji europejskiej państw bałkańskich: o tym, czy warto powrócić do polityki rozszerzania UE, opowie Tanja Miščević – szefowa zespołu negocjacyjnego ds. przystąpienia Serbii do Unii Europejskiej.



Forum Ekonomiczne wykracza tematyką poza współpracę regionalną w ramach Grupy Wyszehradzkiej czy Trójmorza. Od kilku lat jednym z tematów jest budowa chińskiego nowego jedwabnego szlaku. W tym roku uczestnicy forum będą mieli okazję się dowiedzieć, jak wygląda to przedsięwzięcie z perspektywy państw obszaru poradzieckiego – w dyskusji na ten temat weźmie udział Altai Efendiew, sekretarz generalny organizacji GUAM zrzeszającej Gruzję, Ukrainę, Azerbejdżan i Mołdawię.



– Przygotowując poważną debatę na temat tego, co jest dzisiaj ważne w Europie, nie możemy abstrahować od sytuacji globalnej. Tego robić nie wolno. Stąd coraz szerszy udział gości zagranicznych w ogólnej liczbie przyjeżdżających na forum. Gdy zaczynaliśmy, to byli sami Polacy i ledwie setka osób. Dzisiaj mamy 4 tys. uczestników i mniej więcej połowa to przyjeżdżający z zagranicy – mówił w wywiadzie dla DGP z okazji XXVII edycji Zygmunt Berdychowski, przewodniczący rady programowej Forum Ekonomicznego.



Ważnym elementem spotkań w Krynicy są dyskusje o polityce obronnej i energetyce. Stąd obecność Bena Hodgesa, byłego głównodowodzącego amerykańskiej armii w Europie, czy Petera Mathera, prezesa koncernu paliwowego BP Europe. ©℗