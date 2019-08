Michał Muskała został powołany na członka zarządu Dino Polska



Warszawa, 30.08.2019 (ISBnews) - Rada nadzorcza Dino Polska powołała Michała Muskałę na członka zarządu, podała spółka.

Michał Muskała dołączył do Dino Polska S.A. w 2018 roku, obejmując stanowisko dyrektora inwestycji centralnych, na którym był odpowiedzialny za przygotowanie, nadzór i realizację inwestycji centralnych spółki (w szczególności centrów dystrybucyjnych), a następnie zarządzanie wszystkimi inwestycjami Dino Polska S.A., w tym przede wszystkim dotyczącymi nowych marketów Dino. Od sierpnia 2019 r. piastuje stanowisko dyrektora inwestycji i utrzymania ruchu, na którym odpowiada dodatkowo za obszar techniczny, podano w komunikacie.

Michała Muskała jest absolwentem Politechniki Wrocławskiej.

"W 2014 roku z wyróżnieniem ukończył studia na Wydziale Budownictwa Lądowego i Wodnego na kierunku budownictwo ze specjalizacją budowlano-technologiczno-menadżerską. Karierę zawodową rozpoczął w 2010 r. w Skanska S.A., w której w latach 2012-2014 zajmował stanowisko inżyniera budowy, a następnie od 2014 na stanowiskach kierowniczych prowadził inwestycje z sektora prywatnego i publicznego, odpowiadając za nadzór budowlany i finanse" - czytamy dalej w komunikacie.

Dino Polska to wiodący gracz w segmencie supermarketów proximity w Polsce, zlokalizowanych głównie w zachodniej części Polski, o średniej powierzchni sali sprzedaży wynoszącej ok. 400 m2. Spółka zadebiutowała na GPW w 2017 r.

