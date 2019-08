Prezydent Warszawy wziął w piątek udział w sztabie kryzysowym w siedzibie MPWiK poświęconym awarii układu przesyłowego ścieków. Wcześniej uczestniczył w posiedzeniu sztabu kryzysowego w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, na którym władze samorządowe i rządowe rozmawiały o naprawie awarii.

Trzaskowski na konferencji po posiedzeniu sztabu kryzysowego podkreślił, że najważniejsze jest to, żeby nie bagatelizować tej awarii i skupiać się na usunięciu jej skutków. "Trzeba zrobić wszystko, by to zagrożenie było jak najmniejsze, ale nie straszyć, nie powodować paniki. Mamy sytuację poważną, ale nie zagrażającą życiu i zdrowiu ludzi" - zaznaczył prezydent.

Podkreślił też, że w Warszawie nie ma w ogóle problemu z jakością wody. Jest dokładnie tej samej jakości, jak przed awarią, ponieważ zrzut ścieków znajduje się poniżej wszystkich ujęć wody w Warszawie.

Pytany, kiedy uda się wprowadzić rozwiązania zapobiegania przedostawania się ścieków do Wisły podkreślił, że trwają prace dotyczące kwestii ustalania przyczyn i skutków oraz rozpoczęcia prac nad ich usunięciem. "Trwają prace i przywrócenie rurociągu - który funkcjonował przed awarią - do pełnej używalności" - wskazał.

"Jest wybrana firma, eksperci są na miejscu. Wiemy już dziś, że to zajmie czas, nie jesteśmy jeszcze w stanie stwierdzić jaki. To na pewno zajmie więcej niż kilka dni. Czy to będą tygodnie, czy miesiące będziemy o tym informować" - mówił prezydent.

Trzaskowski powiedział też, że równolegle (będzie -PAP) ozonowanie (ścieków - PAP) i jest to "rozwiązanie wyjątkowo unikatowe, nad którym pracujemy od wielu godzin". "Ono będzie wcielone w życie jak najszybciej. Miejmy nadzieję, że już podczas weekendu, w poniedziałek najdalej (będzie - PAP) ozonowanie" - mówił prezydent.

