Fundusz Dróg Samorządowych, którego budżet w latach 2019-2028 ma sięgać 36 mld zł pozwoli na dofinansowanie remontów, budów i modernizacji dróg lokalnych oraz budowę mostów w ciągach dróg samorządowych.

"Te 36 mld zł, które docelowo trafią do samorządów gminnych i powiatowych pozwolą zmienić polską rzeczywistość i dzięki tym działaniom będziemy mogli powiedzieć, że dla wielu państw w Europie, zakładam po 8, 9, 10 latach, będziemy wzorem jak wykorzystać potencjał państwa, jak wykorzystać publiczne środki, żeby można było szlaki komunikacyjne w Polsce uczynić bezpiecznymi" - powiedział Adamczyk.

Szef resortu infrastruktury dodał, że wsparcie inicjatyw na drogach samorządowych to fundament programu walki z wykluczeniem komunikacyjnym.

"90 proc. polskich dróg to drogi samorządowe, 90 proc. polskich dróg to drogi, po których na co dzień Polacy udają się do miejsc, w których wypełniają swoje obowiązki - do szkół, do lekarzy, do ośrodków zdrowia, do miejsc pracy ale także w ważnych dla siebie sprawach osobistych" - podkreślił minister Adamczyk.

Zaznaczył, że od poziomu technicznego dróg samorządowych zależy poczucie bezpieczeństwa Polaków, a dzięki zaangażowaniu w ciągu dziesięciu lat 36 mld zł, poczucie bezpieczeństwa musi wzrosnąć.

>>> Czytaj też: Polska gospodarka dwukrotnie zwiększy się przez dekadę? Dogonimy wtedy Hiszpanię