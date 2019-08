Polska firma Surge Cloud specjalizująca się w procesach cyfrowej transformacji dla punktów sprzedażowych, po otwarciu pierwszego bezkasowego sklepu sieci Take&GO w Poznaniu, planuje uruchomienie kolejnych placówek na terenie całego kraju. Sklepy będą czynne całą dobę przez siedem dni w tygodniu.

Jak powiedział PAP dyrektor handlowy Surge Cloud Marcin Popiak, "sieć Take&GO rozpoczęła swoje działanie w Poznaniu i tu też planujemy następne inwestycje" Dodał, że

firma podpisała już umowy na nowe lokalizacje, a kolejnym krokiem będzie otwarcie bezkasowego sklepu w Warszawie. "Na chwilę obecną mogę zdradzić, że w rok od otwarcia pierwszego sklepu, planujemy stworzyć 21 placówek na terenie całego kraju" - zapowiedział.

Według dyrektora generalnego Polskiej Izby Handlu (PIH) Macieja Ptaszyńskiego, nowe technologie zmieniają oblicze handlu. "Handel przez ostatnie kilka lat zmienił się bardziej niż wcześniej przez kilka dekad, a wpływa na to zmiana oczekiwań klientów jeżeli chodzi o samo doświadczenie zakupowe, dostępność sklepu czy czas poświęcany na zakupy" - zaznaczył.

Dodał, że już dziś konsumenci mogą szybko zrobić zakupy dzięki kasom samoobsługowym czy nowym rozwiązaniom technologicznym, które pojawiają się w licznych sieciach. "Na początku były to hipermarkety, a ostatnio sieci mniejszych sklepów, takie jak np. Lewiatan czy Żabka" - wskazał.

Ptaszyński zaznaczył, że Polsce funkcjonują już nawet sklepy bez obsługi, otwierane przez klienta za pomocą aplikacji. W jego opinii właściciele sklepów i sieci handlowych powinni dostosowywać się do nowej rzeczywistości i wykorzystywać te możliwości do rozwoju firmy. "Sklepy i sieci, które nie włączą się w ten proces, nie będą w stanie nadążyć za rozwojem handlu i postaw konsumenckich" - przekonuje.

Pierwszą rodzimą sieć sklepów bezobsługowych z produktami ekologicznymi stworzyła firma Bio Family. Według informacji z firmy, w ciągu dnia sklep funkcjonuje w tradycyjny sposób, natomiast w nocy i niedziele niehandlowe działa sprzedaż bezobsługowa.

Jak wyjaśniała firma, zakupy w marketach Bio Family można zrobić w sposób tradycyjny w godzinach pracy sprzedawców - maksymalnie do godziny 22. "W pozostałych godzinach, gdy nie pracuje obsługa sklepu, można zrobić zakupy otwierając drzwi do sklepu za pomocą aplikacji Bio Family, która jest swego rodzaju wirtualnym kluczem" - podano.

Z informacji firmy wynika, że aktualnie sieć supermarketów Bio Family liczy pięć sklepów, w tym dwa w Poznaniu, po jednym w Swarzędzu, we Wrocławiu i w Konstancinie-Jeziorna pod Warszawą. "Bardzo nam zależy na rozwoju sieci, dlatego cały czas szukamy lokalizacji, gdzie moglibyśmy otworzyć kolejny supermarket" - poinformowało Bio Family.

Dla szefa firmy Surge Cloud (właściciela marki Take&GO) Marcina Dąbrowskiego, sklepy bezobsługowe są miksem kilku znanych technologii bazujących na tzw. Internecie Rzeczy oraz "machine learning". "Poprzez wspólne użycie tworzą nową wartość, która oferuje znacznie więcej niż tradycyjny sklep" - wskazał. "Mówiąc o rozwiązaniach w nim zastosowanych musimy przede wszystkim oddzielić to, co wpływa na doświadczenie klienta oraz to, co rozpoznaje jego potrzeby - dzięki procesom analitycznym - i dostosowuje ofertę" - dodał.

Według Dąbrowskiego "nie też chodzi o to, żeby wszystkie sklepy były bezobsługowe, ale nic nie stoi na przeszkodzie, by inne sieci handlowe i dystrybutorzy czerpały z dobrodziejstw nowoczesnych rozwiązań w zakresie usprawniania procesów".

Zdaniem Ptaszyńskiego z PIH, zmiany technologiczne dotyczą także niewidocznej dla klienta części biznesu – czyli dostępności danych dla właścicieli sklepów, którzy współpracując w sieciach franczyzowych mogą dysponować, dzięki technologiom mobilnym i big data, większą wiedzą niż do niedawna prezesi wielkich marketów. "Unowocześnianie sprzedaży pozwala także niezależnym przedsiębiorcom działającym na własny rachunek, zrzeszonym w sieciach franczyzowych, na nawiązanie walki konkurencyjnej z zagranicznymi sieciami dyskontów" - wyjaśnił.

