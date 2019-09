Minister infrastruktury zatwierdził inwestycje na drogi. To ponad 150 mln zł

Źródło: PAP

Minister infrastruktury zatwierdził do realizacji siedem programów inwestycji i trzy aneksy do programów inwestycji dla zadań drogowych, których łączny koszt to ponad 150 mln zł - poinformowało w poniedziałek Ministerstwo Infrastruktury.