Tracy Heck zrezygnowała z funcji CFO Serinusa



Warszawa, 02.09.2019 (ISBnews) - Tracy Heck, pełniąca funkcję CFO oraz dyrektora w radzie dyrektorów Serinusa, złożyła rezygnację z zajmowanych stanowisk z powodów osobistych, podała spółka. Tym niemniej do 31 października 2019 r. pozostanie na zajmowanych stanowiskach i będzie czuwać nad procesem przekazywania nadzorowanych przez nią kwestii nowemu CFO. Spółka podjęła kroki w celu pozyskania nowej osoby na to stanowisko.

"Rada dyrektorów wraz z kadrą kierowniczą składają na ręce pani Tracy Heck wyrazy głębokiej wdzięczności za jej olbrzymi wkład w rozwój firmy oraz udział w kierowaniu spółką w okresie minionych siedmiu lat, życząc jej wielu sukcesów w jej przyszłych przedsięwzięciach" - czytamy w komunikacie.

Serinus to międzynarodowa spółka prowadząca poszukiwania ropy naftowej i gazu. Posiada zdywersyfikowane portfolio projektów w Tunezji i Rumunii. Spółka jest notowana na GPW od 2010 r.



(ISBnews)