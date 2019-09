Bloober Team liczy na szybki zwrot kosztów gry 'Blair Witch'



Warszawa, 02.09.2019 (ISBnews) - Gra "Blair Witch" odnotowała najlepsze otwarcie w historii Bloober Team, podała spółka. Developer liczy na szybki zwrot z inwestycji.

"Myślę, że pierwszy tydzień sprzedaży da nam pełną świadomość na temat trendu. Liczymy jednak na bardzo szybki zwrot poniesionych kosztów produkcji i marketingu. Wierzymy, że zaplanowane działania sprzedażowe będą dla nas podstawą do całkowicie nowych poziomów przychodowych" - skomentował prezes Piotr Babieno, cytowany w komunikacie.

Premiera "Blair Witch" uczyniła również z Bloober Team lidera rynku horroru psychologicznego, wskazano także.

"Myślę, że już wkrótce podzielimy się z naszymi akcjonariuszami dobrymi informacjami o przychodach, ale to nie koniec działań na ten rok. Mamy jeszcze kilka niespodzianek, o których poinformujemy wkrótce" - podsumował Babieno.

Gra od 30 sierpnia jest dostępna na komputery osobiste oraz konsolę Xbox One. Jest to tytuł z gatunku survival horror, który powstał na podstawie kultowego filmu z końca lat 90-tych wyprodukowanego przez Lionsgate. Gra jest będzie na platformie Steam i w sklepie Microsoft Store w cenie 29,99 euro/USD.

Bloober Team to deweloper gier notowany na NewConnect.

(ISBnews)