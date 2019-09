Eurocash: Udział sklepy małoformatowych w sprzedaży wina wzrósł do 36%



Warszawa, 02.09.2019 (ISBnews) - Sklepy małoformatowe odpowiadają za 36% sprzedaży wina ogółem, tj. zanotowały wzrost z 25% udziałów notowanych 2012 roku. Rynek wina w Polsce rośnie w tempie około 9% rocznie - w 2018 r. jego wartość sięgnęła 3,1 mld zł, wynika z danych Grupy Eurocash.

"Możemy powiedzieć, że zrewolucjonizowaliśmy rynek wina w Polsce. W 2012 r. udział sklepów małoformatowych w sprzedaży wina wynosił 25%. Od debiutu Faktorii Win wzrósł aż do 36%. Ostatnie lata pokazują również, że sklepy tego formatu notowały najwyższą dynamikę sprzedaży wina. W latach 2016-2018 było to blisko 15% rocznie, wobec nieco ponad 3% wzrostu, jaki notowały dyskonty. I choć nadal statystyczny Polak wypija zaledwie cztery litry wina rocznie, podczas gdy nasi sąsiedzi Niemcy aż 38 litrów, a Czesi 16 litrów, to bardzo cieszy nas fakt, że tego typu trunki coraz częściej kupuje w sklepie małoformatowym" - powiedział członek zarządu Grupy Eurocash Jacek Owczarek, cytowany w komunikacie.

Grupa Eurocash jesienią 2013 r. udostępniła pierwszy winny regał z logo Faktorii Win, które są obecnie dostępne w 5 tysiącach sklepów. Faktoria Win jest w sprzedaży w zrzeszonych w sieciach partnerskich i franczyzowych organizowanych przez Eurocash - Delikatesy Centrum, abc, Lewiatan, Euro Sklep czy Groszek i w sklepach niezrzeszonych, a także na stacjach benzynowych czy lotniskach, przypomniano w materiale.

Faktoria Win rozwija ofertę dla branży HoReCA. Przykładem jest projekt Faktoria Win a'la carte.

"Tworząc Faktorię Win a'la carte, przeanalizowaliśmy rynek HoReCa i zdiagnozowaliśmy, jak zmieniają się potrzeby konsumenckie. Opracowane w wyniku tych analiz rozwiązanie nie tylko wspiera restauratorów w skutecznej sprzedaży wina, ale pozwala im także na rozwijanie biznesu. W ramach Faktorii Win a'la carte oferujemy również wine bary i roll bary, które wpisują się w niesłabnącą modę na kluby i bary plenerowe. Biorąc pod uwagę specyfikę tych miejsc, zapewniamy profesjonalną aranżację przestrzeni i odpowiedni asortyment. Wcześniej uważnie przyglądamy się biznesowi restauratora, żeby zaproponować mu wybór ok. 10-20 optymalnych i komplementarnych pozycji produktowych. Dzięki stałemu monitorowaniu sprzedaży jesteśmy w stanie na bieżąco wprowadzać korekty asortymentu, podnosząc efektywność sprzedaży. W ramach współpracy z właścicielami takich barów, szkolimy barmanów i zapewniamy pomoc w promocji każdego obiektu" - powiedziała dyrektor generalna Faktorii WinKarolina Kulinek- Łatka, cytowana w komunikacie.

Grupa Eurocash to największa polska firma zajmująca się hurtową dystrybucją produktów żywnościowych oraz wsparciem marketingowym dla niezależnych polskich przedsiębiorców prowadzących działalność detaliczną. Wspierane przez Eurocash sieci franczyzowe i partnerskie zrzeszają ok. 15 tysięcy niezależnych sklepów działających pod takimi markami jak abc, Groszek, Delikatesy Centrum, Lewiatan, Euro Sklep czy Gama. Spółka jest notowana na GPW od 2005 r.

(ISBnews)