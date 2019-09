Most pontonowy na Wiśle budowany w okolicy mostu Marii Skłodowskiej-Curie zostanie przekazany przez wojsko we wtorek po południu. Następnie powstaną drogi dojazdowe.

W czwartek ma się rozpocząć montaż na moście pontonowym pierwszej nitki rurociągu odprowadzającego ścieki do oczyszczalni "Czajka". "W piątek rozpocznie się pompowanie (nieczystości – PAP)" – powiedział Kieruzel.

Jeżeli wszystko pójdzie zgodnie z planem, to również w piątek zacznie się budowa drugiej nitki rurociągu, by w niedzielę wszystkie ścieki z lewobrzeżnej Warszawy popłynęły do "Czajki".

Budowa mostu pontonowego na Wiśle w Warszawie rozpoczęła się w poniedziałek. Pracuje przy tym ponad 17O żołnierzy wojsk inżynieryjnych. Przeprawa ma liczyć około 240 m.

Do awarii jednego z kolektorów przesyłających ścieki z części lewobrzeżnej Warszawy do oczyszczalni "Czajka" doszło we wtorek 27 sierpnia. Nieczystości skierowano wówczas do drugiego kolektora, który jednak w środę 28 sierpnia przestał działać. Zarząd Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji zdecydował wtedy o zrzucie nieczystości do Wisły - do rzeki trafia 3 tys. litrów nieczystości na sekundę.

Wobec zagrożenia ekologicznego, do którego może dojść w wyniku zanieczyszczenia Wisły, premier Mateusz Morawiecki podjął w ubiegły czwartek decyzję o budowie tymczasowego rurociągu.(PAP)

Autor: Wojciech Kamiński