Kruk przydzielił 250 tys. obligacji o łącznej wartości 25 mln zł



Warszawa, 02.09.2019 (ISBnews) - Kruk przydzielił 250 000 obligacji o łącznej wartości 25 mln zł w odpowiedzi na zapisy 880 inwestorów. Stopa redukcji wyniosła 55,13%, podała spółka. Kruk oferował do 250 tys. sztuk 5-letnich obligacji serii AJ1 z szacowanym zmiennym oprocentowaniem w pierwszym okresie odsetkowym 5,22% w skali roku (WIBOR 3M powiększony o marżę 3,5 pkt proc.).

Zgodnie z uchwałą zarządu spółki emisja obligacji doszła do skutku i zostało przydzielonych 250 000 obligacji każda o wartości nominalnej równej cenie emisyjnej w wysokości 100 zł oraz o łącznej wartości emisyjnej 25 000 000 zł. [...] W okresie subskrypcji 898 Inwestorów skutecznie złożyło 1 061 zapisów na 557 213 obligacji. W wyniku proporcjonalnej redukcji, która wyniosła 55,13%, spółka przydzieliła 250 000 obligacji w odpowiedzi na zapisy 880 inwestorów" - czytamy w komunikacie.

Zapisy na oferowane 250 000 obligacji prowadzono od 12 sierpnia 2019 roku (włącznie) do 29 sierpnia 2019 roku (włącznie), natomiast przydziału obligacji dokonano w dniu 2 września 2019 roku. Oferta nie była podzielona na transze, podano także.

"Emisja w okresie wakacyjnym, kończąca się ponad dwukrotnie większym zainteresowaniem to jeden z największych sukcesów na polskim rynku obligacji publicznych od kilku lat. Dziękujemy wszystkim inwestorom, którzy tak licznie wzięli udział w naszej ofercie. To zainteresowanie potwierdza zaufanie, jakim inwestorzy indywidualni darzą Kruka i przekonuje nas do kontynuowania aktywności na rynku obligacji publicznych" - powiedział prezes Piotr Krupa, cytowany w komunikacie.

"Dla tych inwestorów, których zmartwiła redukcja zapisów o 55% mam dobrą wiadomość - to była dopiero pierwsza emisja pod nowym prospektem i z pewnością będą kolejne. Kruk chce rozwijać swoją działalność wspierając się emisjami i odbudowywać przy tym rynek obligacji. Dla Kruka, inwestorzy indywidualni są bardzo ważni" - powiedział też prezes Kruka.

Oferta obligacji została przeprowadzona w oparciu o prospekt VI Programu Emisji Obligacji Publicznych spółki, który został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego 5 lipca 2019 roku. Na jego podstawie, Kruk będzie miał możliwość emisji obligacji przez rok od daty zatwierdzenia. Wartość nominalna całego programu to 700 mln zł.

Kruk jest największą firmą zarządzającą wierzytelnościami w Polsce. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2011 r. Jej skonsolidowane przychody wyniosły 1,16 mld zł w 2018 r.

(ISBnews)