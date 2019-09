Kool2Play chce zadebiutować na NewConnect na przełomie I i II kw. 2020 roku



Warszawa, 03.09.2019 (ISBnews) - Kool2Play chce wejść na NewConnect na przełomie I i II kwartału 2020 r., podała spółka. W planach produkcyjnych spółki znajdują się obecnie trzy tytuły: top-down shooter "Uragun", action adventure "City of Minds" i strategia o nazwie kodowej "Odbudowa".

"Jestem przekonany o ogromnym potencjale rozwojowym Kool2Play. Patrząc na polski rynek producentów gier, można stwierdzić, że niewiele jest na nim spółek łączących duży know-how w zakresie produkcji i promocji gier. Do tego zacnego grona bez wątpienia należy K2P. Zważywszy na fakt, że firma jest tak naprawdę w początkowej fazie rozwoju, myślę, że Kool2Play daje inwestorom ogromny potencjał wzrostu wraz z rozwojem spółki" - powiedział prezes Marcin Marzecki, cytowany w komunikacie.

Kool2play to warszawski deweloper gier komputerowych. W grupie ma agencję marketingu gamingowego Kool Things.

