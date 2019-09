Tauron nabył farmy wiatrowe in.ventus o mocy 180 MW za 137 mln euro



Krynica-Zdrój, 03.09.2019 (ISBnews) - Tauron Polska Energia podpisał umowę nabycia pięciu farm wiatrowych o łącznej mocy 180 MW należących do grupy in.ventus i wierzytelności przysługujących Hamburg Commercial Bank AG wobec spółek zarządzających farmami wiatrowymi. Wartość transakcji to 137 mln euro.

Tauron nabył pięć farm wiatrowych zlokalizowanych w północnej Polsce:

- Śniatowo, 16 turbin o łącznej mocy 32 MW

- Mogilno, 17 turbin o łącznej mocy 34 MW

- Inowrocław, 16 turbin o łącznej mocy 32 MW

- Dobrzyń, 17 turbin o łącznej mocy 34 MW

- Gołdap, 16 turbin o łącznej mocy to 48 MW

"Zakup farm wiatrowych przez Tauron wpisuje się w projekt Polityki Energetycznej Polski do 2040 roku. Jest to realizacja przyjętego przez Tauron nowego kierunku zielonej polityki" - powiedział minister energii Krzysztof Tchórzewski, cytowany w komunikacie.

"Nasz 'Zielony Zwrot' nabiera tempa. Inwestycja w farmy wiatrowe to milowy krok w realizacji naszych celów strategicznych, czyli zwiększenia do ponad 65% udziału źródeł nisko- i zeroemisyjnych w miksie wytwórczym i redukcji emisji CO2 o 50% w perspektywie 2030 roku. Zakup farm wiatrowych należących do in.ventus to okazja nabycia aktywów w obszarze, w którym możliwości akwizycyjne są ograniczone" - dodał prezes Taurona Filip Grzegorczyk.

Dzięki przejęciu Tauron znalazł się na drugim miejscu wśród polskich grup energetycznych pod względem zainstalowanej mocy wytwórczej z lądowych wiatrowych elektrowni zawodowych. Wszystkie farmy są podłączone do sieci wysokiego lub średniego napięcia. Farmy są zlokalizowane na korzystnych terenach pod względem wietrzności, a ich stan techniczny i udokumentowana produktywność pozwalają na osiąganie przewidywalnych przychodów w przyszłości, podano także.

Wynegocjowana cena nabycia pięciu farm wiatrowych wynosi około 137 mln euro. Kwota ta będzie podlegać korektom wynikającym z modelu współpracy obu stron. Nabycie farm ma nastąpić za pośrednictwem specjalnie powołanych do tego celu spółek celowych poprzez podwyższenie ich kapitału, poinformowano w materiale.

W związku z transakcją Hamburg Commercial Bank wycofa powództwa wobec spółki Tauron Sprzedaż. Możliwe będzie również zakończenie postępowań toczących się z powództwa spółek należących do grupy in.ventus przeciwko spółkom grupy.

Po przejęciu łączna moc zainstalowana w lądowych farmach wiatrowych Grupy Tauron wyniesie 380,75 MW. Całkowita moc zainstalowana z OZE zwiększy się natomiast do poziomu 619 MW.

Tauron Polska Energia jest spółką holdingową w grupie kapitałowej, która zajmuje się wydobyciem węgla, wytwarzaniem, dystrybucją i sprzedażą energii elektrycznej oraz ciepła. Grupa Tauron obejmuje swoim działaniem 18% powierzchni kraju i jest największym dystrybutorem energii w Polsce oraz jednym z największych podmiotów gospodarczych w kraju. W skład grupy wchodzą m.in. Tauron Wydobycie, Tauron Wytwarzanie, Tauron Ekoenergia, Tauron Ciepło, Tauron Dystrybucja, Tauron Sprzedaż oraz Tauron Obsługa Klienta. Skonsolidowane przychody sięgnęły 18 121,75 mln zł w 2018 r.

(ISBnews)