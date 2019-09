Krynica-Zdrój, 03.09.2019 (ISBnews) - Segment wydobycia Taurona Polskiej Energii ma szansę na uzyskanie rentowności od 2021 r., poinformował prezes Filip Grzegorczyk.



"Na pewno urentownienie samego Zakładu Górniczego Janina znacznie podnosi rentowność całości" - powiedział Grzegorczyk dziennikarzom w kuluarach XXIX Forum Ekonomicznego w Krynicy.



Jego zdaniem, sytuacja będzie się poprawiać już w 2020 r., jednak niekoniecznie przełoży się na całoroczny wynik wydobycia.



"Prędzej w 2021 roku możemy się spodziewać, że wydobycie zacznie łapać rentowność" - wskazał prezes.



Podkreślił, że kopalnia Brzeszcze wychodzi obecnie na "zero plus". Z kolei w ZG Sobieski powstaje Szyb Grzegorz, który będzie gotowy w 2024 r.



Jednocześnie Tauron jest w trakcie badania możliwości zbycia ZG Janina.



"[Po ewentualnym zbyciu] może być problem z rentownością" - przyznał Grzegorczyk.



Jednocześnie zaznaczył, że taka transakcja znacznie zmniejszyłaby skalę segmentu, co ułatwiłoby jego urentownienie. ZG Janina stanowi około połowy segmentu.



"Strategiczną i długofalową dla nas inwestycją jest Szyb Grzegorz, który jest przeznaczony na potrzeby nowego bloku energetycznego w Jaworznie" - powiedział.



Tauron Polska Energia jest spółką holdingową w grupie kapitałowej, która zajmuje się wydobyciem węgla, wytwarzaniem, dystrybucją i sprzedażą energii elektrycznej oraz ciepła. Grupa Tauron obejmuje swoim działaniem 18% powierzchni kraju i jest największym dystrybutorem energii w Polsce oraz jednym z największych podmiotów gospodarczych w kraju. W skład grupy wchodzą m.in. Tauron Wydobycie, Tauron Wytwarzanie, Tauron Ekoenergia, Tauron Ciepło, Tauron Dystrybucja, Tauron Sprzedaż oraz Tauron Obsługa Klienta. Skonsolidowane przychody sięgnęły 18,1 mld zł w 2018 r.



(ISBnews)