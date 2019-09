ML System miało 2,15 mln zł zysku netto, 6,7 mln zł EBITDA w I poł. 2019 r.



Warszawa, 04.09.2019 (ISBnews) - ML System odnotowało 2,15 mln zł skonsolidowanego zysku netto w I poł. 2019 r. wobec 1,46 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 2,8 mln zł wobec 2,23 mln zł zysku rok wcześniej. Wynik EBITDA wyniósł 6,7 mln zł wobec 5,9 mln zł rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 42,07 mln zł w I poł. 2019 r. wobec 41,28 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I poł. 2019 r. wyniósł 2,24 mln zł wobec 1,42 mln zł zysku rok wcześniej.

"Liczymy, że kolejne miesiące, dzięki kontraktacji bazującej na rozwiązaniach BIPV i Smart City, przyniosą dalszą poprawę rentowności. Z dużą nadzieją patrzymy także na branżę mobility. Wielkimi krokami zbliżamy się do uruchomienia produkcji w fabryce Quantum Glass, co przeniesie nas na jeszcze wyższy poziom technologiczny" - skomentował prezes Dawid Cycoń, cytowany w komunikacie.

Budowa wspomnianej hali produkcyjnej o powierzchni ponad 3,6 tys. m2 ma zakończyć się do 30 listopada 2019 r.

"Kolejnym krokiem milowym będzie zakup specjalistycznych urządzeń produkcyjnych. Łączny koszt tej inwestycji, uwzględniający zakup nowoczesnych maszyn, szacowany jest na około 44 mln zł" - czytamy w komunikacie.

ML System podkreśla, że konsekwentnie pracuje nad rozwojem możliwości eksportowych.

"W I półroczu 2019 r. spółka m.in. dostarczyła moduły fotowoltaiczne do budynku Szpitala University College w Londynie oraz moduły do budynku prywatnego w Szwajcarii. Ponadto firma intensyfikuje budowę rynku w Chorwacji. Istotnym wsparciem w rozbudowie potencjału zagranicznego są zmiany legislacyjne, obligujące do wykorzystywania komponentów aktywnych w budownictwie, czy rosnące zapotrzebowanie na zieloną energię" - napisano w komunikacie.

W lipcu bieżącego roku spółka otrzymała patent na wynalazek pod nazwą "fotoniczna szyba zespolona". Rozwiązanie to łączy ze sobą trzy funkcje: produkcji energii, oświetleniową (efekt luminescencyjny) oraz grzewczą (wewnętrzna warstwa).

"Szyba znajdzie zastosowanie w branży budowlanej oraz mobility. Będzie też wykorzystywana w produkcji szyb z powłoką z kropek kwantowych (Quantum Glass). Firma ma na swoim koncie już dziewięć przyznanych patentów, a siedem wniosków czeka na rozpatrzenie" - podała także spółka.

ML System S.A. to wyspecjalizowana spółka technologiczna, oferująca innowacyjne rozwiązania fotowoltaiczne zintegrowane z budownictwem (BIPV). Produkty ML System stanowią atrakcyjną alternatywę dla tradycyjnych materiałów budowlanych. Spółka jest notowana na rynku głównym GPW od 2018 r.

(ISBnews)