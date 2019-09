Jak pokazują badania OECD czynnikami decydującymi o sukcesie w realizacji działań w obszarze onkologii są trzy grupy czynników: w 45 proc. najistotniejsze są zasoby dedykowane opiece onkologicznej. To zarówno zasoby kadrowe, zasoby finansowe, jak również dostęp do nowoczesnych technologii, bez których trudno mówić o skutecznej diagnostyce i efektywnym leczeniu. Drugi czynnik to organizacja i zarządzanie (35 proc.) i na końcu strategia długoterminowa, która właśnie powstaje - mówi Małgorzata Gałązka-Sobotka.

Jakie cele będzie zawierał dokument?

ZOBACZ CAŁĄ ROZMOWĘ: