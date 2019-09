PGE I PKP zawarły list intencyjny ws. projektów fotowoltaicznych



Krynica-Zdrój, 04.09.2019 (ISBnews) - Polska Grupa Energetyczna (PGE) podpisała z Polskimi Kolejami Państwowymi (PKP) list intencyjny w sprawie współpracy przy realizacji projektów fotowoltaicznych, poinformowali przedstawiciele spółek. Inwestycje zostaną zrealizowane na terenach należących do PKP, które są jednym z największych w kraju właścicieli nieruchomości.

"Grupa PGE jest liderem segmentu odnawialnych źródeł energii w Polsce. Mamy największy udział w hydroenergetyce i energetyce wiatrowej. Zainicjowana dzisiaj współpraca z PKP jest kolejnym krokiem, by zbudować podobną pozycję również w branży fotowoltaicznej. Dzięki takim inwestycjom zwiększamy udział bezemisyjnych źródeł energii w naszym kraju i przyczyniamy się do transformacji energetycznej polskiej gospodarki" - powiedział prezes PGE Henryk Baranowski, podczas konferencji prasowej w kuluarach XXIX Forum Ekonomicznego w Krynicy.

"Udało się rozpocząć proces, który jeszcze niedawno wydawał się niemożliwy do zrealizowania. Były zarzuty, że nieruchomości PKP nie są optymalnie wykorzystywane. Ale znaleźliśmy pomysł i bardzo się cieszę, że zaczynamy współpracę. Będziemy się trochę uczyć tego przedmiotu, ale robimy to razem z najlepszymi specjalistami" - dodał prezes PKP S.A. Krzysztof Mamiński.

P.o. prezesa PGE Energia Odnawialna Arkadiusz Sekściński wyjaśnił, że spółka przewiduje udział projektów fotowoltaicznych w systemie aukcyjnym lub w ramach umowy corporate Power Purchase Agreements (PPA). Umożliwi to PKP dokonywanie zakupów zielonej energii bezpośrednio z realizowanych inwestycji.

PGE chce wytypować spośród gruntów PKP działki odpowiednie pod budowę farm fotowoltaicznych. Pierwsze takie grunty, położone w województwach śląskim, łódzkim, podlaskim i podkarpackim, korzystne z punktu widzenia energetyki solarnej, zostały już wstępnie wyselekcjonowane. Co ważne, PKP zadeklarowały też zainteresowanie zakupem energii elektrycznej wyprodukowanej przez realizowane w ramach porozumienia instalacje PV, wyjaśnili przedstawiciele spółek.

W najbliższych miesiącach zespół projektowy złożony z ekspertów PKP i PGE dokona pełnego przeglądu gruntów i wytypuje najlepsze spośród nich pod inwestycje. Sygnatariusze listu zakładają, że umowa na realizację pierwszego takiego projektu zostanie podpisana nie później niż w pierwszym kwartale przyszłego roku.

PGE podkreśla także, że przedsięwzięcie realizowane z PKP wpisuje się w Program PV Grupy PGE, którego celem jest osiągnięcie do 2030 r. ok. 2,5 GW mocy z energii słonecznej. Podobne porozumienia PGE Energia Odnawialna podpisała już m.in. z Grupą Azoty Kopalnie i Zakładami Chemicznymi Siarki "Siarkopol". Inwestycja o mocy zainstalowanej 5 MW i rocznej produkcji 4,97 GWh powstanie na dziesięciu hektarach gruntów poeksploatacyjnych w świętokrzyskim Osieku. Według planów, elektrownia składająca się z ok. 16 tys. paneli fotowoltaicznych rozpocznie działalność w połowie 2022 r., przypomniano.

(ISBnews)