PGE EO sprzeda gwarancje pochodzenia 370 MWh energii OZE dla stacji e-ładowania



Krynica-Zdrój, 04.09.2019 (ISBnews) - PGE Energia Odnawialna i PGE Nowa Energia - spółki zależne Polskiej Grupy Energetycznej (PGE) - zawarły umowę, zgodnie z którą PGE EO sprzeda gwarancje pochodzenia 370 MWh energii ze źródeł odnawialnych na potrzeby stacji ładowania samochodów elektrycznych. Kolejne gwarancje zostaną udostępnione w następnych latach.

Dzięki umowie PGE Nowa Energia będzie pierwszym w Polsce operatorem stacji ładowania samochodów elektrycznych, który zapewni klientom w pełni ekologiczne zasilanie.

"Oczywiście to jest pewien eksperyment, poszukiwanie nowej drogi, ale także pośrednio obietnica rozwoju energetyki odnawialnej. I to jest kierunek, który łączymy z kierunkiem rozwoju energetyki konwencjonalnej, która to zabezpiecza" - powiedział minister energii Krzysztof Tchórzewski podczas briefingu prasowego w Krynicy-Zdroju.

"To jest dopełnienie wcześniejszych wydarzeń w Krynicy. Sami i z partnerami będziemy rozwijać energetykę odnawialną i zapewniać zieloną energię, na początek do samochodów elektrycznych" - powiedział prezes PGE Henryk Baranowski.

PGE Nowa Energia ma obecnie 52 stacje ładowania samochodów elektrycznych.

"Kilkadziesiąt stacji jest w budowie. Co roku będziemy wolumen [energii z OZE] zwiększać" - powiedział członek zarządu tej spółki Tadeusz Więcek.

Grupa PGE wytwarza 43% produkcji energii elektrycznej (w tym segment Energetyki Konwencjonalnej ok. 42%) w Polsce oraz 25% ciepła z kogeneracji. Dodatkowo, 9% krajowej energii odnawialnej pochodzi z jej instalacji. Linie dystrybucyjne GK PGE obejmują ok. 40% powierzchni Polski i dostarczają energię elektryczną do 5,4 mln odbiorców końcowych, czyli 25% klientów w kraju. Na rynku detalicznym ma 5,3 mln klientów, stanowiących ok. 30% odbiorców końcowych w Polsce. Spółka jest notowana na GPW od 2009 r. Jej skonsolidowane przychody wyniosły 25,95 mld zł w 2018 r.

(ISBnews)