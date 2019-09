Szwed: Nie szedłbym w kierunku oskładkowania umów o dzieło

Dla mnie bardzo ważną sprawą było uregulowanie kwestii związanej z płacą minimalną i wprowadzenie stawki godzinowej - mówi Stanisław Szwed, wiceminister pracy, rodziny i polityki społecznej.

Co z umowami zleceniami i o dzieło?

Tu też zrobiliśmy duży krok do przodu, choćby ozusowanie zleceń do minimalnego wynagrodzenia. Jeśli patrzymy na umowy cywilno-prawne, to mamy też 50-proc. spadek takich umów - tłumaczy Szwed.

Pomysły na kolejną kadencję to m.in ozusowanie w całości umów zleceń oraz ograniczenie umów o dzieło. - Nie szedłbym w kierunku oskładkowania umów o dzieło. Umowy o dzieło powinny zostać jako element porządku prawnego, ale umowa o dzieło to ma być umowa o rzeczywiste dzieło - dodaje.

Zobacz całą rozmowę: