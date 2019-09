"Cieszę się, że Polska wpisuje się w globalny trend dotyczący inwestycji w morską energetykę wiatrową. W Polityce Energetycznej Państwa założyliśmy ok. 10 GW mocy z morskiej energetyki wiatrowej" - powiedział wiceminister energii Krzysztof Kubów podczas uroczystości podpisania listu w czasie XXIX Forum Ekonomicznego w Krynicy.



"Musimy działać, inwestować, analizować wszelkiego rodzaju koszty. Byłoby rzeczą niemądrą, gdybyśmy nie współpracowali. Współpraca będzie optymalizować koszty, ale to też proces logistyki, przygotowania tej inwestycji, ten list ma służyć optymalizacji" - wskazał prezes PKN Orlen Daniel Obajtek.



"Mogę tylko wyrazić optymizm, że polskie czempiony potrafią współpracować, wykorzystywać swój potencjał i się nim dzielić" - dodał prezes PGE Henryk Baranowski.



Grupa PKN Orlen zarządza sześcioma rafineriami w Polsce, Czechach i na Litwie, prowadzi też działalność wydobywczą w Polsce i w Kanadzie. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 109,7 mld zł w 2018 r. Spółka jest notowana na GPW od 1999 r.



Grupa PGE wytwarza 43% produkcji energii elektrycznej (w tym segment Energetyki Konwencjonalnej ok. 42%) w Polsce oraz 25% ciepła z kogeneracji. Dodatkowo, 9% krajowej energii odnawialnej pochodzi z jej instalacji. Linie dystrybucyjne GK PGE obejmują ok. 40% powierzchni Polski i dostarczają energię elektryczną do 5,4 mln odbiorców końcowych, czyli 25% klientów w kraju. Na rynku detalicznym ma 5,3 mln klientów, stanowiących ok. 30% odbiorców końcowych w Polsce. Spółka jest notowana na GPW od 2009 r. Jej skonsolidowane przychody wyniosły 25,95 mld zł w 2018 r.