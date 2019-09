Jak przypomina Urząd do spraw Cudzoziemców rejestracja pobytu może być ułatwieniem dla obywateli Wielkiej Brytanii, którzy będą chcieli pozostać w Polsce po tzw. brexicie. Do bezumownego wyjścia Wielkiej Brytanii z UE może dojść 1 listopada.

"Obecnie prawie 6,1 tys. obywateli Wielkiej Brytanii posiada zarejestrowany pobyt lub dokument potwierdzający prawo stałego pobytu w Polsce. W większości są to mężczyźni – 4,7 tys. osób, w porównaniu do 1,4 tys. kobiet. Biorąc pod uwagę daty urodzenia, są to osoby w przedziałach wiekowych: do 20 lat - 460 osób, 20-39 lat - 2,7 tys., 40-59 lat - 2,2 tys., powyżej 60 lat - 680 osób" - poinformował Dudziak.

UdsC przypomniał, że została uchwalona ustawa o uregulowaniu niektórych spraw w związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii Europejskiej i Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej bez zawarcia umowy. Reguluje ona m.in. status pobytu Brytyjczyków i członków ich rodzin w Polsce.

"Ustawa wejdzie w życie z dniem bezumownego wystąpienia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej, do którego w obecnym stanie prawnym wciąż może dojść w dniu 1 listopada 2019 roku" - zaznaczył Dudziak.

Obecnie Brytyjczycy, tak jak wszyscy obywatele UE, są zobowiązani do zarejestrowania pobytu w Polsce, jeżeli trwa on dłużej niż trzy miesiące. Członkowie ich rodzin, którzy nie są obywatelami UE, muszą zaś uzyskać kartę pobytu członka rodziny obywatela UE. Realizacja tych obowiązków jest możliwa bezpłatnie w urzędzie wojewódzkim właściwym ze względu na miejsce przebywania.

Instytucjami właściwymi do zarejestrowania pobytu obywateli UE i wydawania odpowiednich dokumentów są urzędy wojewódzkie właściwe ze względu na miejsce pobytu obywatela UE. Dotychczas najwięcej obywateli Wielkiej Brytanii zarejestrowało pobyt w województwach: mazowieckim - 2,2 tys., małopolskim - 910, dolnośląskim - 550, śląskim - 470 i pomorskim - 410 osób.

Informacje na temat m.in. praw pobytu obywateli Wielkiej Brytanii w Polsce w związku z brexitem znajdują się na stronach internetowych UdsC: udsc.gov.pl/cudzoziemcy/brexit/ i Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii: www.brexit.gov.pl. (PAP)

autor: Marcin Chomiuk