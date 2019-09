Erbud miał 14,01 mln zł zysku netto, 25,59 mln zł zysku EBITDA w II kw. 2019 r.



Warszawa, 05.09.2019 (ISBnews) - Erbud odnotował 14,01 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2019 r. wobec 32,89 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 19,6 mln zł wobec 45,39 mln zł straty rok wcześniej. Wynik EBITDA wyniósł 25,59 mln zł wobec - 40,93 mln zł rok wcześniej.

"Po zeszłorocznych wydarzeniach jednorazowych, które wpłynęły na wyniki w 2018 roku, powróciliśmy do satysfakcjonującego wzrostu zysków. W samym drugim kwartale osiągnęliśmy 20 mln zł wyniku EBIT i 14 mln zł wyniku netto. Był to czwarty kwartał z rzędu, w którym Grupa Erbud odnotowała zyski. Marża EBIT na koniec czerwca przekroczyła 2%, była więc ponad dwukrotnie wyższa niż po pierwszym kwartale. Naszym celem jest utrzymanie zbliżonego poziomu rentowności w kolejnych miesiącach" - powiedział prezes Dariusz Grzeszczak, cytowany w komunikacie.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 597,76 mln zł w II kw. 2019 r. wobec 527,41 mln zł rok wcześniej.

W I poł. 2019 r. spółka miała 15,83 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 28,43 mln zł straty rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 1 198,72 mln zł w porównaniu z 959,76 mln zł rok wcześniej. Wynik EBITDA wyniósł 35,76 mln zł wobec - 33,21 mln zł rok wcześniej.

Łączne przychody Grupy Erbud z budownictwa kubaturowego w Polsce w I półroczu 2019 r. wyniosły 866,6 mln zł i wzrosły o 41% r/r. Z kolei budownictwo kubaturowe za granicą przyniosło 62,4 mln zł przychodów. Łączne przychody segmentu energetyczno-serwisowego (w kraju i za granicą) wyniosły 155 mln zł i wzrosły o 14% r/r. Segment inżynieryjno-drogowy utrzymał przychody na poziomie 115 mln zł, podała spółka.

"Wyniki za pierwsze półrocze potwierdzają, że naszą siłą jest budownictwo kubaturowe, choć jednocześnie wciąż stawiamy na dywersyfikację segmentową. Da przykładu nasza niemiecka spółka IVT, działająca w segmencie energetyczno-serwisowym, odnotowała wzrost przychodów o 19% rok do roku, do 54 mln zł, i osiągnęła 6 mln zł zysku EBIT. Z kolei w przyszłym roku, dzięki realizacji kontraktu na budowę trasy S3 przez PBDI S.A., zaczniemy notować wzrost przychodów również w segmencie inżynieryjno-drogowym" - zapowiedział Grzeszczak.

W I poł. 2019 r. marża EBIT wyniosła 2,2%, a marża netto 1,4%.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I poł. 2019 r. wyniósł 17,25 mln zł wobec 15 mln zł straty rok wcześniej.

Grupa Erbud utrzymała bezpieczną pozycję gotówkową. Środki pieniężne na koniec czerwca 2019 r. wyniosły 109,8 mln zł, co oznacza wzrost o 23% r/r. Równocześnie Grupa zmniejszyła o 45% poziom zadłużenia netto, które po pierwszym półroczu 2019 r. wyniosło 53,4 mln zł, podano także.

Grupa Erbud to polska grupa budowlana świadcząca usługi w segmencie mieszkaniowym, komercyjnym, użyteczności publicznej oraz inżynieryjno-drogowym i energetycznym na terenie Polski i krajów europejskich. Jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2007 r. W 2018 r. miała 2,33 mld zł skonsolidowanych przychodów.

(ISBnews)