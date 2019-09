Selvita: Dynamika przychodów i EBITDA segm. usługowego może być lepsza w II poł.



Warszawa, 05.09.2019 (ISBnews) - Backlog segmentu usługowego Selvity pozwala oczekiwać, że dynamika przychodów oraz EBITDA w II połowie roku może być tak samo dobra, a nawet lepsza niż zanotowana w I półroczu, poinformował wiceprezes Bogusław Sieczkowski.

"W segmencie usługowym nasz backlog wygląda na tyle obiecująco, że będziemy się starać, żeby dynamikę z I półrocza podtrzymać, a wygląda na to, że może nawet będziemy mogli przyspieszyć" - powiedział Sieczkowski podczas konferencji prasowej.

"Po stronie usługowej pracujemy nad tym, by utrzymać silny wzrost przy zachowaniu dwucyfrowej rentowności" - powiedział także.

W I poł. 2019 przychody segmentu usługowego wzrosły o 27% r/r do 39,7 mln zł. EBITDA wyniosła 8,01 mln zł i była wyższa o 20% w skali roku. Rentowność EBITDA wyniosła 24,3% w I poł., zaś bez wpływu MSSF16 20,2%.

Backlog segmentu usługowego Selvity wynosił 72,53 mln zł wg stanu na 2 września br. i jest wyższy o 38% w skali roku.

"Przyspieszamy, choć mówimy cały czas o organicznym wzroście. Backlog przeciwstawia się trendowi z poprzednich lat. Jesteśmy 38% powyżej tego, co mieliśmy w księgach. To pokazuje, że udaje nam się utrzymać z nawiązką to, co zaplanowaliśmy i będziemy starali się rosnąć o co najmniej 30% [ pod względem przychodów] organicznie" - dodał.

Celem Selvity w segmencie usługowym jest rozwój produktów własnych Ardigen.

Sieczkowski poinformował, że obecnie część usługowa Selvity nie planuje wypłaty dywidendy.

"Na tym etapie skupiamy się na tym, by przyspieszyć, stworzyć gracza, który będzie liderem europejskim. Gotówkę, którą będziemy generowali zostawimy na dalszy rozwój" - powiedział.

28 marca br. Selvita poinformowała, że zamierza podzielić się na dwie niezależne spółki o globalnym zasięgu. Pierwsza firma skupi się na rozwoju własnych projektów w obszarze małych cząsteczek o potencjale terapeutycznym w onkologii (pod nową nazwą Ryvu Therapeutics), a druga będzie świadczyć laboratoryjne usługi badawczo-rozwojowe na rzecz klientów zewnętrznych (obecnie Selvita CRO, po podziale Selvita). Obie spółki będą notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW). Podział ma zostać sfinalizowany w IV kwartale 2019 r.

Część usługowa Selvity będzie kontynuować dynamiczny rozwój poprzez wzrost organiczny, a także w oparciu o akwizycje w Polsce oraz za granicą spółek pozwalających na realizacje założonych celów biznesowych.

Wiceprezes poinformował, że spółka ma zewnętrznych partnerów, którzy będą doradzali jej w akwizycjach zarówno od strony finansowej jak i typowo M&A, ale nie zamyka się na nowych doradców.

"Aby nie szkodzić tym procesom, nie będziemy informowali o akwizycjach aż do fazy, kiedy tę informację będziemy musieli przekazać zgodnie z obowiązującymi regulacjami" - powiedział wiceprezes zapytany, kiedy może dojść do pierwszego przejęcia.

Sieczkowski poinformował, że Selvita wkracza w ostatnią fazę budowy Centrum Badawczo-Rozwojowego Innowacyjnych Leków, a termin oddania budynku do użytku przesunie się o ok. 3 miesiące tj. na przełom I i II kw. 2020 r.

"Nieco przesuwa nam się faza wprowadzenia do budynku, przełom roku przesunął się bardziej na przełom I i II kw. 2020. Dokonaliśmy znaczących zmian jeśli chodzi o użyteczność laboratoriów. Ryvu potrzebuje więcej przestrzeni na laboratoria biologiczne, nie chemiczne. Formalnie mamy na koniec lutego uzyskać pozwolenie na użytkowanie, które pozwoli nam wprowadzać się w II kw. do tego budynku" - powiedział Sieczkowski.

Dodał, że pomimo zmian w harmonogramie, segment usługowy ma zabezpieczone powierzchnie laboratoryjne do dalszego rozwoju.

"Przesunął się nieco moment, w którym część usługowa będzie mogła korzystać z powierzchni, jaka zostanie zwolniona przez Ryvu po wyprowadzeniu się do nowego budynku. Zagęszczenie w naszych laboratoriach rośnie, ale dzięki temu, że udało nam się wygospodarować trzy moduły laboratoryjne na terenie Jagiellońskiego Centrum Innowacji plus mamy nieco zasobów na wynajętej przestrzeni w WCZT w Poznaniu, to wygląda na to, że jesteśmy w stanie do II kw. przyszłego roku wytrzymać z tym tempem rozwoju" - wyjaśnił wiceprezes.

Selvita jest polską firmą biotechnologiczną działającą w obszarze odkrywania i rozwoju leków stosowanych w leczeniu chorób nowotworowych, chorób ośrodkowego układu nerwowego i chorób autoimmunologicznych. Zajmuje się również świadczeniem usług badawczo-rozwojowych i budową rozwiązań informatycznych wspierających projekty innowacyjne. Od 2011 roku Selvita była notowana na rynku NewConnect, zaś w grudniu 2014 r. spółka przeniosła notowania na rynek główny GPW.

(ISBnews)