Na czwartkowym zamknięciu WIG20 wzrósł o 0,2 proc. do 2.106,89 pkt., WIG zwyżkował o 0,3 proc. do 56.358,3 pkt., mWIG40 poszedł w górę o 0,86 proc. do 3.819,87 pkt., a sWIG80 zyskał 0,25 proc. do 11.660,31 pkt.

Obroty na GPW wyniosły 786 mln zł, z czego 722 mln zł przypadło na spółki z WIG20.

WIG20 rozpoczął czwartkowe notowania 9 pkt. na plusie, po czym testował poziom 2.105 pkt. O godz. 10.30 osiągnął dzienne maksimum, a następnie do godz. 15 był w trendzie spadkowym i ponownie testował wspomniane wsparcie. W ciągu pół godziny przed otwarciem sesji w Stanach WIG20 spadł o ponad 10 pkt., a po otwarciu, na którym amerykańskie indeksy rosły o blisko 1 proc., WIG20 zaczął rosnąć i zakończył sesję 0,2 proc. na plusie.

DAX rósł o 0,83 proc., a S&P500 zwyżkował 0,78 proc. - o godz. 17.20.

W WIG20 wzrostami wyróżniły się: JSW - kurs akcji poszedł w górę o 6,9 proc., oraz PGNiG - wzrost o 2,9 proc.

Negatywnie wyróżniły się notowania - Cyfrowy Polsat w dół o 2,8 proc., Orange - straciły 2,1 proc., oraz Play, którego notowania spadły o 13,5 proc.

Play podał przed czwartkowym otwarciem, że cena 23,09 mln akcji, wystawionych do sprzedaży przez Kenbourne i Tollerton, w procesie przyspieszonej budowy księgi popytu, została wyznaczona na 30,5 zł.

Rada nadzorcza PZ Cormay zgodziła się na nabycie wszystkich akcji swojej spółki zależnej Orphee po cenie jednostkowej nie wyższej niż 1,95 zł. Zarząd docelowo planuje przeprowadzenie przymusowego wykupu akcji Orphee, a następnie chce doprowadzić do wycofania akcji tej spółki z obrotu w systemie NewConnect.

"Zakończenie konsolidacji emitenta i Orphée na poziomie kapitałowym oraz uporządkowanie organizacyjne grupy kapitałowej Emitenta, obejmujące m.in. eliminację statusu spółki publicznej/giełdowej podmiotu (Orphée) z tej grupy, innego niż jednostka dominująca (emitent), jest jednym z elementów strategii rozwojowej emitenta" - napisano w komunikacie.

Kurs Cormay wzrósł o 16,6 proc., a Orphee o 10,4 proc.

Na szerokim rynku notowania LC Corp wzrosły o 7 proc., a notowania PBKM zyskały 4,1 proc.

Negatywnie wyróżnił się kurs akcji Grupy Azoty - spadł o 4,5 proc., podczas gdy tuż po otwarciu rósł o 5,3 proc.

W czwartek przed sesją spółka poinformowała, że zysk netto Grupy Azoty przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej wyniósł w II. kw. 2019 roku 68 mln zł wobec straty na poziomie 48,3 przed rokiem. Analitycy ocenili, że wyniki grupy są bardzo dobre i zbieżne z oczekiwaniami. Ich zdaniem trzeci kwartał również powinien być dla grupy bardzo dobry.

Getin Holding poszedł w dół o 4,8 proc.

Drugą sesję z rzędu notowania Ursusa rosną w dwucyfrowym tempie. W czwartek kurs akcji spółki wzrósł o 22 proc.

Spółka poinformowała we wtorek po sesji, że Ursus i spółka zależna Ursus Bus podpisały z Enerkon Solar International protokół ustaleń w celu zawarcia umowy inwestycyjnej, na podstawie której fundusz zainwestuje w Ursus.