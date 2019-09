HH Technology pozwał PCC Exol w zw. z naruszaniem patentu dot. alkoksylatów



Warszawa, 06.09.2019 (ISBnews) - PCC Exol otrzymał od Sądu Okręgowego we Wrocławiu zawiadomienie o rozprawie wyznaczonej w związku z pozwem złożonym przez HH Technology Corp., podała spółka. HH Technology wnosi w nim m.in. o nakazanie PCC EXOL zaniechania naruszania zastrzeżeń patentu nr 210255 "Sposób wytwarzania alkoksylatów i urządzenie do realizacji tego sposobu".

"HH Technology wnosi o:

- nakazanie PCC Exol zaniechania naruszania zastrzeżeń patentu nr 210255 'Sposób wytwarzania alkoksylatów i urządzenie do realizacji tego sposobu', w tym w szczególności zakazanie PCC Exol oferowania i wprowadzania do obrotu alkoksylatów opartych na alkoholach tłuszczowych oraz nakazanie PCC Exol wycofania z obrotu alkoksylatów lub produktów powstałych przy wykorzystaniu tych alkoksylatów,

- nakazanie PCC Exol wydania do rąk HH Technology znajdujących się w jej posiadaniu alkoksylatów,

- zasądzenie od PCC Exol na rzecz HH Technology zapłaty kwoty odpowiadającej wysokości poniesionej przez HH Technology szkody w wyniku bezprawnego korzystania z patentu ustalonej w toku postępowania wraz z odsetkami,

- nakazanie PCC Exol podania do publicznej wiadomości sentencji wyroku uznającego w całości bądź w części powództwo, poprzez publikację w dzienniku 'Rzeczpospolita' lub upublicznienie wyroku na koszt PCC Exol, jeżeli spółka by tego nie zrobiła" - czytamy w komunikacie.

W pozwie HH Technology nie wskazuje wartości przedmiotu sporu, uzasadniając takie działanie argumentem, iż w sprawach z zakresu naruszenia praw własności intelektualnej ustalenie wartości przedmiotu sporu może nastręczać istotne trudności. HH Technology swoje stanowisko w kwestii braku wskazania wartości przedmiotu sporu uzasadnia praktyką sądów oraz głosami doktryny, podano także.

PCC Exol podał, że będzie całkowicie kwestionować ww. roszczenia.

"Jednocześnie PCC Exol wskazuje, iż miało już miejsce postępowanie sądowe w związku ze złożonym przez HH Technology wnioskiem o zabezpieczenie roszczeń HH Technology o zaniechanie naruszenia przez spółkę patentu [...]. Prowadzone postępowanie sądowe zakończyło się ostatecznie oddaleniem w całości wniosku. Finalnie, w orzeczeniu z dnia 26 marca 2019 r. Sąd Apelacyjny we Wrocławiu wskazał, że PCC Exol przedstawił rzetelne i wiarygodne dowody potwierdzające, iż korzysta on ze spornej technologii na podstawie licencji udzielonej PCC Exol przez uprawniony podmiot. Sąd Apelacyjny podkreślił również, iż HH Technology nie uprawdopodobnił naruszenia patentu, wskazując na niewielką wiarygodność środków dowodowych przedłożonych przez HH Technology. Ponadto zdaniem Sądu Apelacyjnego, HH Technology nie uprawdopodobnił także istnienia interesu prawnego w uzyskaniu zabezpieczenia, a obie przesłanki, tj. uprawdopodobnienie roszczenia oraz interesu prawnego, muszą wystąpić kumulatywnie, aby zabezpieczenie mogło być udzielone" - czytamy dalej.

PCC Exol, niezależnie od wykazania bezzasadności roszczeń HH Technology w toku postępowania sądowego dotyczącego wniosku, wystąpił także o unieważnienie patentu do Urzędu Patentowego RP. Postępowanie o unieważnienie patentu jest w toku, podano także.

PCC EXOL nie wyklucza dochodzenia od HH Technology w przyszłości roszczeń dotyczących szkody wyrządzonej spółce przez bezpodstawne działania HH Technology, podsumowano.

PCC Exol jest największym producentem środków powierzchniowo czynnych (surfaktantów) w Polsce i regionie Europy Środkowo-Wschodniej. Jest jedynym producentem surfaktantów anionowych i niejonowych w Polsce. Od 2012 r. akcje spółki są notowane na rynku podstawowym warszawskiej giełdy. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży PCC Exol sięgnęły 636 mln zł w 2018 r.

(ISBnews)