Impel miał 6,41 mln zł zysku netto, 55,08 mln zł EBITDA w I poł. 2019 r.

Warszawa, 06.09.2019 (ISBnews) - Impel odnotował 6,41 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2019 r. wobec 9,42 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.



Zysk operacyjny wyniósł 21,26 mln zł wobec 21,23 mln zł zysku rok wcześniej. Wynik EBITDA wyniósł 55,08 mln zł wobec 46,04 mln zł rok wcześniej.



Skonsolidowane przychody ze sprzedaży (bez dotacji) sięgnęły 1 073,47 mln zł w I poł. 2019 r. wobec 1 047,76 mln zł rok wcześniej.

"Największy udział w przychodach Grupy Impel na rzecz klientów zewnętrznych w I półroczu 2019 roku stanowiły przychody segmentu Facility Management, które w tym okresie ukształtowały się na podobnym poziomie jak w I półrocza 2018 roku i wyniosły 753 827 tys. zł. Zważywszy na proces waloryzacji kontraktów w skutek zwiększenia minimalnego wynagrodzenia, osiągnięty poziom przychodów jest zadowalający (wzrost przychodów przy rezygnacji z kontraktów nisko rentownych)" - czytamy w raporcie.

Segment Industrial Services uzyskał przychody na poziomie 165,99 mln zł, co stanowi wzrost o 19,2% r/r.

"Wzrost sprzedaży wynika ze zwiększenia zakresu prac dla projektu Orange Polska S.A. na realizację sieci światłowodowej na terenie całej Polski, a także z rozwijania oferty w zakresie realizacji wysoko specjalizowanych usług, w skład których wchodzą przede wszystkim usługi czyszczenia przemysłowego, zintegrowana obsługa nieruchomości oraz produkcja i montaż elementów oznakowania obiektów (rebranding)" - czytamy dalej.

Segment Digital Services and Business Process Outsourcing uzyskał przychody na poziomie 153,65 mln zł, co stanowi spadek o 12,3%.

"Spadek przychodów spowodowany jest zmniejszeniem zakresu usług na produkcie Praca czasowa" - podano także.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I poł. 2019 r. wyniósł 6,09 mln zł wobec 11,44 mln zł zysku rok wcześniej.

Grupa Impel jest czołowym w Polsce dostawcą usług (m.in. utrzymania porządku i czystości, ochrony mienia, usług finansowych) dla instytucji i przedsiębiorstw.

