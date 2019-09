Bloober Team ma umowę na wydanie 'Layers of Fear' na iOS na rynku japońskim



Warszawa, 06.09.2019 (ISBnews) - Bloober Team podpisał umowę z DDM Games Limited na wydanie, marketing i dystrybucję gry "Layers of Fear" w wersji na smartfony i tablety operujące na systemie IOS, na platformie App Store firmy Apple, na rynku japońskim, podała spółka.

Spółka informowała wczoraj o zakończeniu prac nad grą "Layers of Fear" w wersji iOS (smartfony i tablety). Jak wówczas informowano, premiera tej produkcji na platformie App Store planowana jest na IV kwartał 2019 r.

Bloober Team to deweloper gier notowany na NewConnect.

(ISBnews)