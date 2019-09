Prezes PKN Orlen: Wybór wykonawców programu rozwoju petrochemii do końca 2020 r.



Krynica-Zdrój, 06.09.2019 (ISBnews) - Przygotowania do realizacji programu rozwoju petrochemii przebiegają zgodnie z planem, a termin zakończenia wartej ponad 8 mld zł inwestycji w 2023 roku nie jest zagrożony, zapewnił ISBnews prezes Daniel Obajtek.

"W przypadku instalacji olefin, fenolu i pochodnych aromatów jesteśmy już na etapie pozyskiwania licencji i projektów bazowych, wybór wykonawców tych inwestycji powinien nastąpić do końca 2020 roku" - powiedział Obajtek w rozmowie z ISBnews w trakcie XXIX Forum Ekonomicznego w Krynicy.

"Idziemy z realizacją tego programu zgodnie z planem, termin jego zakończenia w 2023 roku nie jest zagrożony. A pamiętajmy, że jest to program więcej wart niż przejęcie Grupy Lotos" - dodał.

Szef Orlenu zastrzegł, że do nakładów inwestycyjnych na rozbudowę petrochemii koncern nie wlicza planów rozbudowy produkcji nawozów w Anwilu, gdzie podpisane już zostały umowy z wykonawcami.

Grupa PKN Orlen zarządza sześcioma rafineriami w Polsce, Czechach i na Litwie, prowadzi też działalność wydobywczą w Polsce i w Kanadzie. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 109,7 mld zł w 2018 r. Spółka jest notowana na GPW od 1999 r.

Piotr Apanowicz

(ISBnews)