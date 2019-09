"O godz. 14 w niedzielę nastąpi uruchomienie obu nitek awaryjnego rurociągu łączącego lewy brzeg Wisły z oczyszczalnią +Czajka+" - podkreślił Dworczyk

Jak dodał dobiegają końca ostatnie testy techniczne.

O godz. 14 w niedzielę na ul. Farysa 1 odbędzie się briefing prasowy z udziałem Michała Dworczyka.

Budowa rurociągu na moście pontonowym na Wiśle jest finansowana z budżetu państwa, środki będą pochodzić z rezerwy ogólnej.

Do awarii dwóch kolektorów odprowadzających ścieki z lewobrzeżnej Warszawy do leżącej na prawym brzegu oczyszczalni "Czajka" doszło we wtorek, 27 sierpnia i środę, 28 sierpnia. W jej efekcie nieczystości są zrzucane do Wisły. Według oceny ministerstwa środowiska, do rzeki wpływa 260 tys. metrów sześciennym ścieków na dobę. (PAP)

autor: Tomasz Grodecki