Sergiusz Kieruzel powiedział, że próby rurociągów rozpoczęły się w poniedziałek rano. "Zakończenie prób zaplanowane jest na około godzinę 9.30-10" - zaznaczył rzecznik Wód Polskich.

Dodał, że "jeżeli wszystko pójdzie zgodnie z planem, to dziś awaryjne rurociągi zostaną uruchomione".

Początkowo zakładano, że awaryjne rurociągi rozpoczną pracę w weekend. Jednak, jak powiedział szef KPRM Michał Dworczyk, "w niedzielę okazało się, że jedna z nitek rurociągu wymaga przekonstruowania".

Dworczyk wyjaśniał, że zakończono prace na moście pontonowym w miejscu, gdzie będzie wejście do kolektora oczyszczalni oraz zakończono próby szczelności. "W trakcie trwających prób okazało się, że trzeba pewne zmiany wprowadzić w samym doprowadzeniu do pomp" - przekazał Dworczyk.

Budowa rurociągu na moście pontonowym na Wiśle jest finansowana z budżetu państwa, pieniądze pochodzą z rezerwy ogólnej.

Do awarii dwóch kolektorów odprowadzających ścieki z lewobrzeżnej Warszawy do leżącej na prawym brzegu oczyszczalni "Czajka" doszło we wtorek 27 sierpnia i w środę 28 sierpnia. W efekcie nieczystości są zrzucane do Wisły. Według oceny Ministerstwa Środowiska, do rzeki wpływa 260 tys. metrów sześc. ścieków na dobę. (PAP)

Autor: Bartłomiej Figaj