Bioton:Biomm wypowiedział umowy dot. komercjalizacji rekomb. insuliny w Brazylii



Warszawa, 09.09.2019 (ISBnews) - Biomm wypowiedział Biotonowi umowy dotyczące przyznania Biomm i/lub podmiotom zależnym Biomm prawa wyłączności dotyczącego komercjalizacji wytwarzanych przez Bioton rekombinowanych insulin ludzkich na terytorium Brazylii, podała spółka. Warunkiem rozpoczęcia dostaw produktów w ramach umowy było uzyskanie rejestracji produktów na terytorium Brazylii.

"Główną przyczyną wypowiedzenia wskazaną przez Biomm zgodnie z umową, jest niepodpisanie umowy PDP (umowa z Ministerstwem Zdrowia Brazylii w zakresie dostaw rekombinowanej insuliny ludzkiej na terytorium Brazylii) do 31 grudnia 2015 r. Ponadto PDP w odniesieniu do rekombinowanej insuliny ludzkiej został czasowo zawieszony w sierpniu 2019 r. przez Narodową Agencję Nadzoru Zdrowia - ANVISA, a rejestracja produktów w Brazylijskiej Narodowej Agencji Nadzoru Zdrowia nie została udzielona do dnia złożenia ww. wypowiedzenia" - czytamy w komunikacie.

Ponadto w ostatnim okresie Biomm zwrócił się do spółki z propozycją porozumienia do umowy dotyczącego równoległego zawarcia umowy o współpracy na okres 5 lat z bezpośrednim konkurentem Bioton, jednakże spółka w oczywisty sposób nie mogła zgodzić się na taką propozycję na proponowanych przez Biomm warunkach, wskazano również.

Zarząd wskazuje, iż aktualnie kończy badania kliniczne i niezależnie od decyzji Biomm nadal będzie kontynuował proces rejestracji na rynku Brazylii i zamierza skomercjalizować produkty w najszybszym możliwym terminie.

Bioton to polska spółka biotechnologiczna zajmująca się produkcją leków. Założona w 1989 roku, od sierpnia 2004 r. działa jako spółka akcyjna, od 16 marca 2005 r. notowana jest na warszawskiej giełdzie.

(ISBnews)