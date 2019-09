Ursus: Sąd umorzył przyspieszone postępowanie układowe



Warszawa, 09.09.2019 (ISBnews) - Sąd umorzył przyspieszone postępowanie układowe prowadzone wobec Ursusa w restrukturyzacji, podała spółka.

"Jako przyczyny uzasadniające wydanie postanowienia sąd wskazał m.in. realizowanie bieżących zobowiązań z opóźnieniem lub ich nieregulowanie oraz implikacje tego stanu rzeczy dla działalności, dużą rotację personalną w składzie zarządu, co według sądu wpływa negatywnie na proces restrukturyzacji, fakt, że spółki zależne również borykają się z problemami finansowymi, a także w ocenie sądu zbyt wolną restrukturyzację kosztową" - czytamy w komunikacie.

Zgodnie ze stanowiskiem spółki, popartym co do zasady przez radę wierzycieli uchwałą z 29 sierpnia 2019 r., Ursus zaskarży otrzymane postanowienie i podejmie wszelkie prawem przewidziane działania w celu osiągnięcia pozytywnego dla spółki, wierzycieli i akcjonariuszy rozstrzygnięcia w zakresie restrukturyzacji, podano również.

Ursus w restrukturyzacji specjalizuje się w produkcji i sprzedaży maszyn i urządzeń przeznaczonych dla rolnictwa. Jest notowany na GPW od 2008 r. Jego skonsolidowane przychody wyniosły 214,63 mln zł w 2018 r.

(ISBnews)