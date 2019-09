Akcjonariusz BSC Drukarni Opakowań dokonuje przeglądu opcji strategicznych



Warszawa, 09.09.2019 (ISBnews) - BSC Drukarnia Opakowań otrzymała od spółki Colorpack GmbH - akcjonariusza będącego jednostką dominującą - pismo zawierające informację o aktualizacji wcześniej przekazanej informacji dotyczącej przeglądu opcji strategicznych w ramach grupy rlc packaging, podała BSC Drukarnia Opakowań.

"W treści pisma akcjonariusz, odwołując się do treści pierwotnej informacji, wskazał, że wspólnicy akcjonariusza, to jest rlc packaging GmbH i Rob.Leunis & Chapman GmbH & CO. KG przekazali akcjonariuszowi informację, że wybrane podmioty przekazały im informację o zainteresowaniu nabyciem udziałów w Rob.Leunis & Chapman GmbH & CO. KG i/lub wybranych jednostkach z grupy rlc packaging group. Jednocześnie akcjonariusz wskazał, że nie można wykluczyć, że inna opcja strategiczna zostanie wybrana przez rlc packaging group lub jego wspólników, jak też że transakcja, o której mowa powyżej, nie zostanie dokonana lub nie dojdzie do skutku" - czytamy w komunikacie.

BSC Drukarnia Opakowań należy do ścisłej czołówki wśród dostawców opakowań z tektury i papieru na polskim rynku. Ponad 80% produkcji spółki trafia do znanych, światowych koncernów, m.in. Procter&Gamble, McDonald's, Henkel, Avon, Colgate. Posiada dwa wyspecjalizowane zakłady produkcyjne w Poznaniu, w których zatrudnia ponad 400 pracowników. Należy do międzynarodowej grupy poligraficznej rlc, poprzez inwestora strategicznego - spółkę Colorpack GmbH, która kontroluje 36% akcji. Akcje BSC Drukarni Opakowań od 2011 r. notowane są na GPW. Jej skonsolidowane przychody wyniosły 222,26 mln zł w 2018 r.

(ISBnews)