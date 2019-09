Warszawa, Łódź, Wrocław, Lublin, Kraków, Częstochowa, Kielce, Biała Podlaska, Lublin, Słupsk, Wałbrzych, Olsztyn, Wejherowo i inne pozostałe samorządy zapowiedziały stworzenie optymalnych warunków sprzyjających rozwojowi elektromobilności. "W ten sposób zainaugurowano w poniedziałek Kongres Nowej Mobilności 2019 - dwudniową konferencję poświęconą elektromobilności dla samorządów, która odbywa się w Lublinie" - czytamy w komunikacie.

Jak podano, samorządy wyraziły gotowość do udziału w dialogu branżowym, przyczyniającym się do rozbudowy flot pojazdów elektrycznych i infrastruktury ładowania. "Wskazały potrzebę edukacji oraz promocji rozwiązań nisko- i zeroemisyjnych oraz zapowiedziały intensyfikację działań prowadzących do upowszechnienia pojazdów elektrycznych, zarówno w transporcie publicznym, jak i prywatnym" - dodano.

"Deklaracja Miast na rzecz rozwoju Elektromobilności została podpisana m.in. przez prezydentów i wiceprezydentów Wrocławia, Częstochowy, Kielc, Białej Podlaskiej, Lublina, Słupska, Warszawy, Wałbrzycha, Sosnowca, Wejherowa, Olsztyna, Krakowa, Piekar Śląskich, Ełku, Świętochłowic, Zielonej Góry, Suwałk, Nowego Sącza, Tczewa, Tarnowa, Piotrkowa Trybunalskiego, Łodzi, Puław, Ełku, Sosnowca, Torunia, Krosna i Kędzierzyna Koźla" - czytamy.

Polskie Stowarzyszenie Paliw Alternatywnych (PSPA) to największa w Polsce organizacja branżowa, zajmującą się kreowaniem rynku elektromobilności i paliw alternatywnych. Organizacja zrzesza ponad 60 przedsiębiorstw z całego łańcucha wartości w elektromobilności: producentów pojazdów i infrastruktury, operatorów usług ładowania, koncerny paliwowe i energetyczne, instytucje finansowe, firmy transportowe, dostawców nowoczesnych technologii oraz pozostałe podmioty i instytucje aktywne w obszarze zrównoważonego transportu. (PAP)

