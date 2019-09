Orange Polska rozpoczął swój największy dotychczas test 5G w Warszawie



Warszawa, 10.09.2019 (ISBnews) - Orange Polska rozpoczął testy sieci 5G na terenie Warszawy, poinformował prezes operatora Jean-Francois Fallacher.

"To nasz największy dotychczas test technologii 5G" - powiedział Fallacher podczas konferencji prasowej.

Testy realizowane będą na terenie Ochoty i Powiśla na 9 stacjach bazowych przy wykorzystaniu częstotliwości 3,4-3,8 GHz. Przedstawiciele Ericssona podali, że osiągnięto prędkość transmisji danych w sieci do 900 Mb/s.

Wcześniej Orange Polska przeprowadził testy w Gliwicach (z Huawei) i Zakopanem (z Ericssonem). Test w stolicy będzie realizowany z Ericssonem. Wcześniej zarząd operatora wskazywał, źe kolejnym miejscem testów będzie Lublin.

Według słów przedstawicieli Orange, operator chce być gotowy, by 2020 r. w "sprawny sposób" uruchomić 5G. Niemniej prezes Orange Polska wskazywał wcześniej, że inwestycje w technologię rozpoczną się w przyszłym roku, ale zakładał "duże" inwestycje w 5G na 2021 rok.

Wcześniej media podawały, że Urząd Komunikacji Elektronicznej (UKE) przeprowadzi aukcję na częstotliwości pod 5G i zakłada, że w połowie przyszłego roku operatorzy będą mogli rozpocząć komercyjne wdrożenie tej technologii. Orientacyjny termin rozpoczęcia akcji to grudzień 2019 - styczeń 2020.

Orange Polska (dawniej TPSA i PTK Centertel) to dostawca usług telekomunikacyjnych w Polsce. Orange dostarcza m.in. usługi telefonii komórkowej, stacjonarnej, dostępu do internetu, TV oraz usługi transmisji głosu przez internet (VoIP). Spółka jest notowana na GPW od 1998 r.

(ISBnews)