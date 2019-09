Warszawa, 10.09.2019 (ISBnews) - Ciech odnotował 19,36 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2019 r. wobec 98,6 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.



Zysk operacyjny wyniósł 61,25 mln zł wobec 124,19 mln zł zysku rok wcześniej.



"Wyższe ceny sody kalcynowanej, podstawowego produktu Grupy Ciech, silna pozycja na rynku soli i rozwój biznesów specjalistycznych pozwoliły na wypracowanie w drugim kwartale znormalizowanego wyniku EBITDA na poziomie 176 mln zł przy przychodach na poziomie 945 mln zł. Grupa Ciech realizuje strategię na lata 2019 – 2021, której celem jest zwiększenie znormalizowanego wyniku EBITDA do ponad 900 mln zł w 2021 roku. Wpływ na osiągnięcie takiej wartości przede wszystkim będą miały prowadzone inwestycje rozwojowe w kluczowych obszarach biznesowych, mające na celu zwiększenie udziału produktów specjalistycznych w portfolio Grupy, a także zwiększenie efektywności produkcji i wydajności energetycznej, oraz wzmacnianie pozycji na rynku sody kalcynowanej" - czytamy w komunikacie.



Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 944,65 mln zł w II kw. 2019 r. wobec 933,51 mln zł rok wcześniej.



W I-II kw. 2019 r. spółka miała 81,13 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 172,49 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 1897,35 mln zł w porównaniu z 1819,18 mln zł rok wcześniej. EBITDA na działalnosci kontynuowanej w I półroczu wyniosła 298,46 mln zł wobec 353,64 mln zł. EBITDA znormalizowana na działalnosci kontynuowanej wyniosła 335,29 mln zł wobec 339,72 mln zł rok wcześniej.



"Rok 2019 to intensywna praca nad realizacją naszej strategii i rozpoczęcie kolejnego etapu transformacji Grupy Ciech. Głównymi motorami osiągnięcia znormalizowanego wyniku EBITDA w wysokości ponad 900 mln zł w 2021 roku będą realizowane i uruchamiane inwestycje rozwojowe – wejście na specjalistyczny rynek sody oczyszczonej, uruchomienie produkcji w nowej warzelni soli w Niemczech, czy intensywny rozwój produktów w biznesie agro i wzrost udziału sprzedaży zagranicznej środków ochrony roślin. Drugim filarem odpowiedzialnym za zwiększenie rentowności Grupy będzie udoskonalenie procesu produkcji i usprawnienie energetyki – kluczowego elementu dla wydajności biznesu sodowego. Trzeci element to umacnianie pozycji Ciech na rynku sody kalcynowanej i intensywne działania w obszarach biznesowych Grupy z najlepszymi perspektywami, wsparte inicjatywami z obszaru innowacji w celu zwiększenia konkurencyjności Ciech w długim terminie" - powiedział prezes Dawid Jakubowicz, cytowany w komunikacie.



W ujęciu jednostkowym zysk netto w I-II kw. 2019 r. wyniósł 13,43 mln zł wobec 17,54 mln zł zysku rok wcześniej.



Grupa Ciech jest jednym z liderów europejskiego rynku chemicznego. Jest drugim co do wielkości producentem sody kalcynowanej (używanej do produkcji szkła) w Europie i jednocześnie jedynym producentem tej substancji w Polsce. Od 2005 r. Ciech notowany jest na warszawskiej giełdzie. Jego skonsolidowane przychody wyniosły 3,67 mld zł w 2018 r.



