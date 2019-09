Na Comex w N.Jorku miedź drożeje o 1,2 proc. do 2,6450 USD za funt.

Zapasy miedzi monitorowane przez giełdę metali LME w Londynie spadły do 305.225 ton, najniższego poziomu od 15 sierpnia.

Tymczasem słabnie napięcie związane z globalnym handlem i obawami o kondycję światowej gospodarki.

W środę Donald Trump poinformował, że przekłada o dwa tygodnie podwyższenie do 30 procent ceł na chiński eksport do USA o wartości 250 mld dolarów. To "gest dobrej woli" - napisał na Twitterze amerykański prezydent.

Z kolei Chiny rozważają import amerykańskich produktów rolnym jako wyraz dobrej woli przed planowanymi rozmowami negocjatorów z Chin i USA na początku października - podały anonimowe źródła.

"Konfrontacja USA-Chiny słabnie, a do tego spadają zapasy miedzi, dlatego traderzy aktywnie kupują miedź i to wspiera ceny metalu" - piszą w nocie analitycy Citic Futures Co.

Podczas poprzedniej sesji miedź na LME staniała o 52 USD do 5.772,00 USD za tonę. (PAP Biznes)