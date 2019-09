Warszawa, 11.09.2019 (ISBnews) - Zakłady Mięsne Henryk Kania w restrukturyzacji otrzymał postawienia z Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy w przedmiocie zarzutów dłużnika przeciwko uchwał podjętych 5 września 2019 r., podała spółka.



"Spółka informuje, że w dniu 11 września 2019 r. doręczono:



1) postanowienie Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy z 11 września 2019 r., wydane w sprawie o sygn. akt X GRk 133/19/2, w przedmiocie zarzutów dłużnika przeciwko uchwale z dnia 5 września 2019 r. o wyrażeniu opinii o zasadności zawarcia umowy przerobowej oraz umowy dzierżawy z Cedrob S.A., w którym sędzia komisarz postanowił oddalić złożone zarzuty, stwierdzając, iż uchwała ta nie jest sprzeczna z prawem, a ponadto została podjęta w interesie ogółu wierzycieli, albowiem ma na celu zapewnienie maksymalnego poziomu odzyskania wierzytelności;



2) postanowienie Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy z 11 września 2019 r., wydane w sprawie o sygn. akt X GRk 132/19/2, w przedmiocie zarzutów dłużnika przeciwko uchwale z dnia 5 września 2019 r. o wyrażeniu opinii o ofercie złożonej przez Tarczyński S.A., w którym sędzia komisarz postanowił oddalić złożone zarzuty, stwierdzając, iż uchwała ta nie jest w jakikolwiek sposób sprzeczna z prawem jak i nie narusza interesów wierzycieli;



3) postanowienie Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy z 11 września 2019 r., wydane w sprawie o sygn. akt X GRk 131/19/2, w przedmiocie zarzutów dłużnika przeciwko uchwale z dnia 5 września 2019 r. o wyrażeniu opinii o zasadności wniosku nadzorcy sądowego o uchylenie zarządu własnego dłużnika i ustanowienie zarządcy, w którym sędzia komisarz postanowił oddalić złożone zarzuty, stwierdzając, iż uchwały tej nie można uznać za sprzeczną z prawem albo naruszającą interesy wierzycieli;



4) postanowienie Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy z 11 września 2019 r., wydane w sprawie o sygn. akt X GRp 6/19/2, w sprawie wniosków dłużnika z dnia 5 września 2019 r., w którym sędzia komisarz postanowił: (i) odrzucić wniosek o wykonanie przez sędziego-komisarza czynności zastrzeżonej dla rady wierzycieli, tj. wyrażenia zgody na zawarcie przez dłużnika umowy dzierżawy z HK Trade Sp. z o.o.; (ii) odrzucić wniosek o oddalenie wniosku nadzorcy sądowego w przedmiocie uchylenia zarządu własnego dłużnika i ustanowienie zarządcy. Sędzia komisarz wskazał, iż rada wierzycieli w dniu 5 września 2019 r. przystąpiła do głosowania nad uchwałą w przedmiocie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy przedsiębiorstwa ZMHK na warunkach przedstawionych przez HK Trade Sp. z o.o. W wyniku przeprowadzonego głosowania uchwała nie została podjęta, co oznacza, że rada wierzycieli opowiedziała się przeciwko zawarciu umowy dzierżawy z HK Trade Sp. z o.o. Należy więc stwierdzić, iż rada wierzycieli podjęła wymagane od niej czynności. Jeśli zaś chodzi o wniosek dłużnika o oddalenie wniosku nadzorcy sądowego w przedmiocie uchylenia zarządu własnego dłużnika i ustanowienie zarządcy, to postanowienie w tej sprawie zostało już wydane przez Sąd Upadłościowy w dniu 6 września 2019 r." - czytamy w komunikacie.



Zakłady Mięsne Henryk Kania są notowane na rynku głównym warszawskiej giełdy od marca 2012 r. Przychody ze sprzedaży wyniosły 1,14 mld zł w 2018 r.



(ISBnews)