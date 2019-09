LPP chce zwiększyć dywidendę za 2019 r. w ujęciu nominalnym



Warszawa, 12.09.2019 (ISBnews) - LPP chce kontynuować wypłacanie dywidendy i liczy, że w ujęciu nominalnym będzie ona wyższa w przyszłym roku niż wypłacona z zysku za 2018 r., wynika z wypowiedzi wiceprezesa Przemysława Lutkiewicza.

"Nadal chcemy wypłacać dywidendę i chcemy, by [przyszłoroczna] była większa nominalnie" - powiedział Lutkiewicz podczas konferencji prasowej.

W czerwcu br. akcjonariusze LPP zdecydowali o przeznaczeniu na dywidendę 110 065 020 mln zł z zysku za 2018 r., co oznacza wypłatę w wysokości 60 zł na akcję. Rok wcześniej na dywidendę przeznaczono 73,34 mln zł z zysku za 2017 rok, co dało wypłatę w wysokości 40 zł na akcję.

LPP zarządza markami modowymi Reserved, Cropp, House, Mohito i Sinsay. Spółka jest notowana na GPW w Warszawie od 2001 roku. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 8 046,76 mln zł w 2018 r. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 8,05 mld zł w 2018 r.

(ISBnews)