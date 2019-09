Grupa Orlen chce zwiększyć udział w rynku detal. w Czechach do 30% w 2-3 lata



Malacky (Słowacja), 12.09.2019 (ISBnews) - Grupa Orlen chce zwiększyć udział w rynku detalicznym paliw w Czechach do 30% w ciągu 2-3 lat z niespełna 24% obecnie, poinformował prezes Unipetrolu - spółki w 100% zależnej od PKN Orlen - Tomasz Wiatrak.

"Naszym celem jest osiągnięcie 30% udziału w rynku pod względem wolumenu w perspektywie 2-3 lat w porównaniu do niespełna 24% obecnie" - powiedział Wiatrak dziennikarzom po konferencji prasowej w Malacky na Słowacji.

Obecnie z 413 stacji Benzina (należących do Unipetrolu) w Czechach ponad 300 jest już w standardzie Stop Cafe, a docelowo taki standard mają osiągnąć wszystkie stacje poza bezobsługowymi.

"Analizujemy możliwości wejścia na kolejne rynki. Jeśli pojawi się sposobność, to będziemy chcieli z niej skorzystać" - wskazał prezes Unipetrolu.

Według niego, koncept grupy "sprawdzi się wszędzie". Grupa analizuje m.in. rynki Węgier, Austrii i krajów bałkańskich.

Grupa PKN Orlen zarządza sześcioma rafineriami w Polsce, Czechach i na Litwie, prowadzi też działalność wydobywczą w Polsce i w Kanadzie. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 109,7 mld zł w 2018 r. Spółka jest notowana na GPW od 1999 r.

