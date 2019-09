PHN spodziewa się przejęcia Chemobudowy i CBPG do końca roku



Warszawa, 12.09.2019 (ISBnews) - Polski Holding Nieruchomości (PHN) spodziewa się finalizacji przejęcia Chemobudowy Kraków i Centrum Biurowego Plac Grunwaldzki (CBPG) do końca br., poinformował prezes Marcin Mazurek.

"Włączenie Chemobudowy i CBPG to będzie kolejny ważny krok w rozwoju firmy, zapewniający poszerzenie kompetencji i skali. Pracujemy nad tym, proces wiąże się z szeregiem decyzji i prawdopodobnie skończymy go do końca następnego kwartału" - powiedział Mazurek podczas konferencji prasowej.

W kwietniu PHN podpisał porozumienie ze Skarbem Państwa w sprawie uzgodnienia zasad współpracy w celu rozpoznania możliwości objęcia przez Skarb Państwa akcji w ramach podwyższonego kapitału zakładowego spółki w drodze subskrypcji prywatnej w zamian za wkład niepieniężny w postaci należących do SP akcji spółek: Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego Chemobudowa Kraków i Centrum Biurowe Plac Grunwaldzki (CBPG). Porozumienie zakładało przeprowadzenie wszelkich czynności niezbędnych do realizacji procesu do końca III kwartału 2019 r.

Polski Holding Nieruchomości (PHN) jest jednym z największych w Polsce podmiotów w sektorze nieruchomości komercyjnych pod względem wartości portfela. Od 2013 r. PHN jest notowany na GPW.

