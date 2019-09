Akcjonariusz Stelmetu ogłosił wezwanie na wszystkie akcje spółki



Warszawa, 13.09.2019 (ISBnews) - Stanisław Bieńkowski, główny akcjonariusz i zarazem prezes Stelmetu, zamierza przenieść 80,25% akcji spółki z kontrolowanego przez siebie funduszu Rainbow Fund 2 FIZ bezpośrednio na własny rachunek. Akcjonariusz ogłosił wezwanie do zapisywania się na sprzedaż wszystkich akcji spółki, poza akcjami posiadanymi bezpośrednio przez wzywającego, tj. 29 084 435 zdematerializowanych akcji zwykłych na okaziciela wyemitowanych przez spółkę i uprawniających po zaokrągleniu, do 99,05% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki, podał Stelmet. Cena za jedną akcję w wezwaniu została ustalona na 7,74 zł. Podmiotem pośredniczącym w wezwaniu jest Biuro Maklerskie PKO Banku Polskiego.

Zapisy potrwają od 2 października 2019 roku do 31 października 2019 roku, poinformowano.

W wyniku wezwania, wzywający zamierza nabyć do 29 084 435 akcji stanowiących, po zaokrągleniu, do 99,05% ogólnej liczby akcji spółki, uprawniających do wykonywania 99,05% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu. Zgodnie z treścią wezwania, jeżeli po jego przeprowadzeniu wzywający osiągnie wymagany prawem próg ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki, nie wyklucza przeprowadzenia przymusowego wykupu akcji spółki posiadanych przez akcjonariuszy mniejszościowych, podano również.

"Zmiana kontroli nad Stelmetem z pośredniej na bezpośrednią ma charakter techniczny, który pociąga jednak za sobą obowiązek ogłoszenia wezwania na wszystkie pozostałe akcje spółki. Biorąc pod uwagę, że zaproponowana w wezwaniu cena jest istotnie wyższa od średniej ceny z ostatnich miesięcy, oraz zważywszy na niską płynność akcji spółki na GPW, spodziewam się, że część inwestorów może skorzystać z możliwości sprzedaży akcji w ramach wezwania" - powiedział prezes i główny akcjonariusz Stanisław Bieńkowski, cytowany w komunikacie.

Cena oferowana przez Stanisława Bieńkowskiego w ogłoszonym dzisiaj wezwaniu została ustalona na poziomie 7,74 zł za akcję, co oznacza 18% premii wobec średniej ceny ważonej wolumenem obrotu z ostatnich trzech miesięcy poprzedzających ogłoszenie wezwania oraz ponad 5% premii wobec średniej ceny ważonej wolumenem obrotu z ostatnich sześciu miesięcy. Ustalona cena odpowiada ponadto najwyższej cenie, jaką Stanisław Bieńkowski zapłacił za akcje Stelmetu w okresie ostatnich 12 miesięcy, podano w komunikacie.

Obecnie Stanisław Bieńkowski posiada bezpośrednio 0,95% akcji, a 80,25% należy do Rainbow Fund 2 FIZ.

Stelmet zajmuje się produkcją i dystrybucją drewnianej architektury ogrodowej i pelletu. Spółka zadebiutowała na GPW w 2016 r. W roku obr. 2017/2018 miała 553 mln zł skonsolidowanej sprzedaży.

(ISBnews)