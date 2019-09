KNF chce podnieść bufor dla mBanku do 0,75% kwoty ekspozycji na ryzyko



Warszawa, 13.09.2019 (ISBnews) - Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zwróciła się do Komitetu Stabilności Finansowej (KSF) o wydanie opinii w sprawie zmiany wysokości bufora innej instytucji o znaczeniu systemowym dla mBanku na 0,75% łącznej kwoty ekspozycji na ryzyko z 0,5%, podał bank.

"W ramach przeglądu adekwatności wskaźnika bufora innej instytucji o znaczeniu systemowym, przeprowadzonego przez KNF zgodnie z art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nadzorze makroostrożnościowym nad systemem finansowym i zarządzaniu kryzysowym w systemie finansowym (Dz.U. z 2019 r. poz. 483), KNF wskazała, że ocena znaczenia systemowego uzyskana przez bank, jest podstawą do tego, by na bank nałożyć bufor innej instytucji o znaczeniu systemowym w wysokości równoważnej 0,75% łącznej kwoty ekspozycji na ryzyko obliczonej zgodnie z art. 92 ust. 3 CRR, w miejsce obecnego bufora wynoszącego 0,5%" - czytamy w komunikacie.

Zgodnie z decyzją KNF z 31 lipca 2018 roku, bank zobowiązany jest obecnie do utrzymywania bufora innej instytucji o znaczeniu systemowym w wysokości równoważnej 0,5% łącznej kwoty ekspozycji na ryzyko, przypomniano.

"Ostateczna decyzja zostanie wydana przez KNF po zajęciu stanowiska przez KSF. O zakończeniu postępowania i otrzymaniu decyzji dotyczącej wysokości bufora innej instytucji o znaczeniu systemowym, bank poinformuje w odrębnym raporcie" - czytamy także.

mBank należy do czołówki uniwersalnych banków komercyjnych w Polsce. Strategicznym akcjonariuszem mBanku jest niemiecki Commerzbank. Bank jest notowany na GPW w 1992 roku.



