O organizację próby zamachu Ankara oskarża mieszkającego w USA islamskiego kaznodzieję Fethullaha Gulena, który zdecydowanie odrzuca te zarzuty.

TRT Haber podaje, że podejrzani są obecnie poszukiwani w 49 prowincjach kraju i na Cyprze Północnym. Setka z nich służy w wojskach lądowych, 41 w lotnictwie, a 32 w marynarce wojennej - podaje Reuters.

W ciągu trzech lat od niedanej próby przewrotu w Turcji uwięziono w oczekiwaniu na proces ponad 77 tys. osób, a z pracy zwolniono ok. 150 tysięcy urzędników oraz personelu wojskowego.

Zachodni sojusznicy Turcji i organizacje obrońców praw człowieka potępiają skalę represji w tym kraju, a krytycy prezydenta Recepa Tayyipa Erdogana twierdzą, że wykorzystuje on udaremniony zamach stanu jako pretekst do zdławienia oporu przeciwników politycznych. Prezydent i jego partia utrzymują, że pewne środki są niezbędne do zwalczania zagrożeń dla bezpieczeństwa narodowego.

